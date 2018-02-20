給花蓮紅包 連4天樂透百萬

花蓮統帥飯店對面的彩券行，連開4天大樂透「百萬大紅包」，彩券行老闆猜測是「老天爺要給災後的花蓮人大紅包」！（楊漢聲攝）

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中國時報
／綜合報導

真的是太旺了！百萬大紅包連四次獎落花蓮「積財庫」彩券行！距離已拆除的花蓮統帥飯店不到百米的「積財庫」彩券行，從初一起連3天開出大樂透「百萬大紅包」，已連中三元的彩券行老闆吳桂秦興奮地說，開獎前眼皮一直跳個不停，果然來個「大四喜」。而且19日初四是「迎財神」的日子，台彩的百萬大紅包累計達454組，超過原本預定的400個獎項，也讓活動提早一天結束。

迎財神日 迎來大四喜

「積財庫」彩券行連日開出大獎，上門買彩券的人潮絡繹不絕，吳桂秦說，昨天直到晚上10點，客人還是陸陸續續進到店裡消費，根本沒時間看開獎，後來是有同行來電恭喜，才知道竟然又開出新春大紅包的百萬獎項。

花蓮市統帥飯店在0206花蓮大地震後坍塌，花蓮縣政府只花6天迅速拆除完畢；而昔日飯店斜對面的「積財庫彩券」，則在地震後大年初一、初二、初三連續3天都開出百萬大紅包，加上初四，已是連4天開出百萬大獎。

19日早上接財神的日子，「積財庫」彩券行業者在店門口放鞭炮，吸引許多民眾大排長龍試手氣。昨天開獎前，吳桂秦受訪時說，過年這幾天花蓮遊客人潮比往年少，來買彩券的多是花蓮本地人，猜測是「老天爺要給災後的花蓮人大紅包」，她推測說，第1天得獎的應是1位中年婦女，第2、3位應該也是花蓮當地人。

威力彩頭獎 在台南六甲

此外，花蓮市中山路也有家五路進財彩券行，初三晚間有對情侶買1張最高獎金2000萬元的刮刮樂，結果中了100萬元。業者說，在中獎前自己養的小狗突然對客人「汪汪」叫，不久，女生就開心大叫「我中100萬了」。

農曆大年初四果然是迎財神的日子，大樂透、威力彩頭獎雙雙開出，都是1注獨得，大樂透2.42億開在雲林土庫，今年最高獎額6.58億的威力彩，則落在台南六甲的萬客來彩券行。

萬客來彩券行開在六甲中山路，由江泰良、江政學兄弟檔經營，位於遊客前往烏山頭水庫、南元農場等景點的主要道路上，過年期間外客與本地人比率約7:3，生肖剛好屬狗的江泰良說，這幾天「感覺頭暈暈的」，原本以為是過年太勞累，沒想到竟然是中大獎，「很恭喜幸運兒！」

開出本期大樂透頭獎一注獨得2.42億元的雲林縣土庫鎮「錢會來」彩券行，整晚賀客盈門，老板王子靜說，該店營業十多年來，最大獎就是刮刮樂被刮中100萬元，她有預感會開出大獎，果然應驗，感謝黑面土地公保佑。

(中國時報)

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