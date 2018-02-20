破紀錄！桃機入出境旅客飆14萬

2018年02月20日 04:10 中國時報 陳麒全 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

農曆春節假期近尾聲，不少人提前在19日大年初四返回工作地；兩名孩童在行李堆中吃著鐵路便當，簡單解決一餐。（黃世麒攝）

春節年假接近尾聲，出國度假旅客也在這幾日紛紛回國，準備新春開工。桃園機場19日入出境的旅客量接近14萬人，創下春節連續假期單日最高量，桃園機場公司、航警局、移民署、海關、航空公司等單位人員在今年春節疏運都早已預作準備、通力合作，旅客通關時間都在可接受範圍內，讓大家開心出遊、高興回家。

桃園機場統計，昨天桃機旅客入出境旅客高達到13萬9000餘人，創下春節連續假期旅客量最高紀錄，其中入境旅客就接近7萬人次，顯示出國度假的旅客在這幾日陸續返國，準備回到工作崗位。

春節前桃機公司、航警局、移民署、海關邀集各航空公司、地勤服務公司及相關廠商，加強對旅客宣導，縮短旅客通關所需時間，實際作業發現，旅客花費在通關的時間沒有比往年增加，且大幅縮短了排隊等候的時間，平均每位旅客15分鐘即可通關。

桃園機場公司指出，春節假期結束後，還會有一波準備返回大陸工作崗位的台商旅客人潮，再度呼籲旅客進入機場管制區接受安檢前，先做好倒水、脫外套、卸皮帶、拿出電腦等準備工作，縮短通過安檢線的時間。國人及擁有居留證的外籍人士，預先申請移民署自動通關，使用自動通關查驗系統，以免人工查驗櫃檯排隊人多，增加等候時間。

(中國時報)