國5北上恐爆量 西部國道順暢

2018年02月20日 04:10 中國時報 王思慧 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

今天雖是大年初五收假日，高公局交通管理組科長蔡明哲表示，仍有民眾會利用最後一天假期至宜蘭旅遊，加上東部北返車潮，國5晚間會有一波疏運高峰，下午3時到晚間8時，北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城各交流道北上入口匝道仍實施高乘載管制。西部國道則相反，高公局估計北返車潮高峰已過，將不實施高乘載管制；民眾若尚未北返，上午出門應可順暢回台北。

蔡明哲表示，昨日下午西部國道解除高乘載管制後，晚間北上路段車輛湧入，建議民眾今天上午出門，北上就會順暢。而高公局為了應付可能增加的交通量，仍會實施匝道封閉、深夜暫停收費、開放路肩、匝道儀控等配套措施。車流量大的路段，預估西部為彰化、南投，國5則在宜蘭-頭城，時間在下午，大致順暢。

省道方面，公路總局表示，春節假期最後一天民眾仍會乘機出遊，預計清境農場等觀光據點車依然很多，但不致像昨天那麼塞，建議民眾多查看即時路況並利用大眾交通工具。台鐵則表示，除了要開工的人，學生明天才開學，旅客預期比初三、初四少。

昨有多處機場都有航班受到濃霧影響，依賴空運最深的金門與馬祖陸續啟動配套措施。金門因旅客量大，在軍方協助下啟動兩波軍機疏運，共搭載140位民眾回台。馬祖因濃霧滯留旅客近300人，多數搭乘昨晚船班返台，少數民眾今天出發。除了蘭嶼少數旅客滯留，離島疏運完畢。

此外，昨為北返尖峰，高公局表示，國道運量約為平日1.6倍，北上約為平日1.9倍。不過西濱快速道路意外成了「地雷區」，此因春節期間有駕駛人擔心國1與國3塞車改走西濱，卻因路段未完工而塞車。

國道五號、雪山隧道19日更是大塞車，坪林行控中心主任林錦堂表示，19日上午8點半不到就湧現車潮，到今天（20日）凌晨1、2點才紓解完畢，坪林行控中心提醒民眾，今天是假期最後1天，仍會壅塞。

至於在蘇花改蘇澳至東澳段方面，車流量比預期少，公路總局第四區養護工程處交通管理中心主任陳國正表示，蘇花改已通車路段，兩車須維持安全距離，車流難免會拉長。

(中國時報)