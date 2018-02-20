「新聞教父」鄭貞銘辭世 享壽82歲

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中國時報
／台北報導

有現代「新聞教父」之稱的鄭貞銘，昨天下午4時56分因為腎衰竭病逝，享壽82歲。文化大學新聞系主任胡幼偉表示，鄭貞銘對新聞教育的貢獻非常大，他過世讓人不捨，系、院與校方將配合家屬意願，全力協助處理治喪事宜。

資深媒體人葛樹人昨天下午在臉書貼文說：「很不捨得向鄭貞銘老師的子弟兵們報告一件事，老師在一分鐘前離開了我們，他放下了所有的牽掛，離苦得樂，鄭老師一生無私奉獻幫助學生與朋友，桃李滿天下，生病期間很多人都寄予關心。」

葛樹人表示，鄭貞銘2月14日因腎衰竭住進醫院，但病情持續惡化，昨天下午院方兩度搶救，但最後仍無效，離開人世。他協助家屬安排治喪事宜，已邀請文化大學董事長張鏡湖擔任治喪委員會主委。

鄭貞銘1936年出生，為福建省林森縣（今福州市閩侯縣）人，政治大學新聞學系學士、碩士，1963年文化大學新聞系創系時，他就受邀擔任執行秘書，隔年代理新聞系主任時，年僅28歲，在文大服務50多個年頭，獲校方頒發榮譽文學博士。他一生從事新聞教育，新聞界很多人都曾受教於他。

鄭貞銘晚年為4巨冊「百年系列」日以繼夜奮戰，當他看到這些影響兩岸百年的偉大人物不少人卻晚年淒涼，不禁感嘆：「這真是國家的恥辱啊！」去年底他舉行新書《百年風雲》發表會，當時還計畫出版《百年風骨》及《百年風華》等書。

(中國時報)

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