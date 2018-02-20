陸接連伸手 印捍衛海上命脈

2018年02月20日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

陸印在印度洋布局

據CNN報導，近年大陸在印度洋連下數城，持續擴大影響力，印度猶如芒刺在背，如今小國塞席爾成了印方與陸抗衡的關鍵要素。印塞兩國經數年外交協商，1月底簽下修正過的協議，印度將獲准在塞國的阿桑普申島（Assumption）建立軍事基地，意在鞏固區域海上通道。

儘管印塞協議的特定細節未經公開，但據外媒報導，這項為期20年的協議，讓印度可建立海軍基地和簡易跑道，在這重要的戰略區域取得關鍵的軍事中途站。不過協議中明定，若對塞國利益有害，如引爆戰爭，塞國政府可暫停基地的運作。

據統計，全球每日約半數原油供應經過印度洋輸出，位居印度洋中心地帶、海岸線長7500公里的印度，更有高達9成5的貿易額行經印度洋。印度鞏固區域通道的意圖，與大陸在印度洋的策略不謀而合。

拉攏小國卡紅海要衝

去年7月，大陸宣布在非州東北的吉布地共和國，鄰近巴曼得海峽處設立第一座海外軍事基地，以供海軍艦隊停靠。吉布地位於亞丁灣西岸，為出入紅海的要衝，自巴曼得海峽可經蘇伊士運河抵達地中海直通歐洲大陸，向東則可達阿拉伯海和印度洋，堪稱全球最忙碌也最重要的海上貿易通道之一。

幾個月後，陸方在印度洋再下一城，這次是在斯里蘭卡，大陸國企大舉投資該國南部的漢班托塔港，該港距離可連接麻六甲海峽通往蘇伊士運河的印度洋主要航道僅22公里。去年12月，無力償還國企債務的斯里蘭卡，把這座深具戰略價值的港口控制權移交大陸，租約有效期達99年。

斯里蘭卡長期處在印度勢力範圍，大陸藉此交易，不但得以在印度影響所及的區域部署海軍，還能把商品出口至印度經濟勢力範圍，無論從哪個角度看，都在策略上占盡優勢。

印鞏固盟邦憂心夾擊

過去同被視為印度親密區域夥伴的印度洋島國馬爾地夫，近來爆發政爭，政治紛擾的背後，是大陸與印度在印度洋上的另一場較勁。馬國反對黨領導人兼前總統納希德18日訪印，會晤印度國防部長西塔拉曼，尋求支持的意味濃厚。

近年來，在「一帶一路」的推波助瀾下，馬國現任總統亞明政府已逐漸向陸方靠攏，在經濟上馬國也愈來愈仰賴大陸，引發印度對周遭恐被大陸包圍夾擊的憂慮，讓印度重新開始鞏固區域盟邦，而印度與塞席爾的交易，正是印度捍衛勢力範圍之舉。

(中國時報)