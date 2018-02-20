另闢新路 美澳印日搞基礎建設

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中國時報
／綜合報導

因應大陸崛起，以及抗衡大陸倡議的「一帶一路」磁吸效應，《澳洲金融評論報》19日引述美國資深官員的話說，澳洲、美國、印度和日本這4個「印太戰略聯盟國家」正積極討論，希望制定一套區域基礎設施的合作計畫，該計畫目前還在討論階段，來不及讓澳洲總理滕博爾在訪美期間公開宣布，但已納入議程，將會在訪美期間和美國總統川普討論。

這位不願具名的美國官員說，該計畫尚在「初期階段」，計畫去年開始討論，目前已經進入嚴肅談判階段，並非紙上談兵而已。值得注意的是，該計畫被定位為「一帶一路」的「替代方案」，而非「對手」。

上述官員補充說：「沒人說大陸不應興建基礎設施。大陸幫其他國家建港口，但光有港口在經濟上恐怕不可行。我們可做到讓它經濟上可行，就是幫忙興建連接港口的公路或鐵路。」

滕博爾預計23日訪美，將會晤川普，雙方會談的議題包括反恐、經濟發展、印太海域安全防禦合作等。而這個區域基礎設施的合作計畫也已被納入議程。

除了參與區域基礎設施合作計畫，日本也利用「政府開發援助」（ODA）落實安倍政府「自由開放的印度太平洋戰略」。根據共同社取得的2017年版ODA白皮書，ODA將在印太地區建設「高質量基礎設施」，並將在確保海上交通安全與完善法制方面支持發展中國家，為全球經濟發展作出貢獻。

日本有意以開放自由的印太戰略作為與大陸合作的基石，因此ODA白皮書強調與「一帶一路」合作，但同時也不忘導入日本所重視的「法治」海洋秩序。具體內容包括，向東南亞各國提供巡邏船艇及設備，加強沿岸國家海上執法的能力。

(中國時報)

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