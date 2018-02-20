超薄心跳感測器 貼一星期也OK

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中國時報
／東京19日電

東京大學教授染谷隆夫等人組成的研究小組，開發出可伸縮且可直接貼在皮膚上的超薄（約1公釐）顯示器（Display），只要貼在手背上，便可透過電子感測器（Sensor）測出心電圖的波形，今後可用來接受來自家人的簡訊等。

染谷說明研究動機指出，聽說在醫療、運動領域等方面，需要可持續貼在身上超過1星期的計測裝置，故開發出超輕薄且低刺激性的電子感測器。

此電子感測器是用水溶性高分子、聚乙烯醇（PVA）等做成奈米尺寸的網狀電極，只要噴上少量的水，超薄的電子感測器就可以黏在皮膚上。水可使PVA奈米纖維溶解，附著在汗腺、食指的指紋等，也可服貼地黏在人的皮膚曲線表面，即使持續貼在皮膚上1星期，也不會感到不舒服。

近年來為了更準確地測量心跳等健康數據，各界紛紛開發輕量且可直接貼在皮膚上的高伸縮性測量儀器，但不管是用膠膜還是橡膠貼片，雖然能好好地黏貼在皮膚上，卻因透氣性低，而可能阻礙皮膚出汗，導致發炎等症狀，長期間使用也可能不安全。

東大研究小組開發成功後，還在20人身上測試皮膚的反應，結果證實，20人在貼了這個奈米網狀電極後，並沒有人出現皮膚過敏、發炎等現象。研究小組也將電極貼在食指上，反覆彎曲1萬次以上，證明了此電極的耐久性。

染谷表示，這個貼片可以讓患者在日常生活中，無負擔、無壓力地測量心跳等生理數據，希望將來可廣泛運用在醫療、看護，以及運動選手的身體機能管理等方面。同時期待皮膚顯示器可讓各年齡層的人更容易接收資訊，以提高生活品質。

(中國時報)

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