俄東正教堂槍擊5死 IS稱犯案

2018年02月20日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

位於俄羅斯南境、北高加索地區的達吉斯坦共和國一所東正教教堂18日發生槍擊案。一名武裝分子朝剛參加完「謝肉節」傳統慶祝活動的信徒開槍，造成至少5名婦女死亡，5人受傷，22歲的槍手當場遭到警方擊斃。中東恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）隨後宣稱犯案。

槍擊案發生在基茲利亞爾鎮的一所東正教教堂前，傍晚時分，約30名慶祝「謝肉節」（又稱送冬節）活動的信徒離開教會時遭到攻擊。

一名神職人員表示，「我們剛結束敬拜，（教徒）開始離開教堂，一名蓄鬍男子奔向教堂，高喊『真主至大』，（開槍）打死4人。」有一名女傷者送醫後不治。

內政單位指出，男子以狩獵用的步槍開火，4名婦女當場中槍身亡，安全人員已經「幹掉」槍手。另據報導，槍手是達吉斯坦當地一名22歲男子。

IS則透過通訊軟體Telegram說：「IS戰士達格斯坦尼（Khalil Daghestani）攻擊達吉斯坦共和國基茲利亞爾鎮的教堂。」IS於2015年在北高加索建立了分支「高加索省」。

俄羅斯東正教領袖的發言人譴責這次攻擊，稱這是「駭人聽聞的罪行」，旨在「挑起北高加索地區信奉東正教的基督徒和穆斯林之間的衝突」。

達吉斯坦西部毗鄰車臣和喬治亞共和國，人口大多數是穆斯林。車臣境內伊斯蘭分離勢力鬧獨立，與俄羅斯爆發過兩次戰爭，伊斯蘭叛亂擴散至達吉斯坦，當地的伊斯蘭叛亂分子還前往敘利亞加入IS。

(中國時報)