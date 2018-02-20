深化夥伴關係 陸三劍客拚外交

楊潔篪（中新社）

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中國時報
／綜合報導
王毅（中新社）
宋濤（中新社）

農曆春節一過，各界關注大陸全新的外交班子將上場，在3月5日開幕的全國人大上，預料前外長、現任主管涉外事務的國務委員楊潔篪，將獲同意任命為副總理，外長將由王毅續任，加上中共對外聯絡部部長宋濤，這外交三劍客將成為大陸特色大國外交的一線執行者。

楊潔篪出任副總理後，將是繼1993年錢其琛之後，第二位外長出身的副總理，當年錢其琛之所以副總理兼外長，是肩負著在六四民運後，讓大陸從新的國際封鎖中重新站起來的吃重任務，楊潔箎扮演的外交副總理角色，將等同美國國務卿，負有讓大陸主導國際體系運作的使命。

過去5年平均每月出訪3個國家的現任外長王毅，曾任國台辦主任，又曾出使日本，等於兩岸與國際牌都可以打，其經驗在涉外體系相當特殊。他當選十九屆中央委員，北京消息顯示，王毅極可能續任外長並兼任主管涉外的國務委員，上一位身兼兩職者，是1991年的錢其琛。此安排等於副總理與國務委員中，都有專門主管涉外與港澳台事務者，代表涉外事務已成為大陸政務的核心。

與習近平關係良好的宋濤，將續任中共對外聯絡部部長，外聯部也正積極轉型，外交不再只是具體外事活動，還有精神與思想的交往與影響，不說西方模式不好，但要讓全球知道，中國模式好在哪裡，還要確認其他社會主義國家，走中國的發展道路，這將是外聯部的工作重心。

已卸下政治局常委的前中紀委書記王岐山，當選湖南全國人大代表，在中美貿易摩擦升級之際，大陸國家主席習近平擬讓王岐山出任國家副主席，協助處理重要且棘手的對美外交關係。而此項可能安排也顯示在北京當局看來，美國總統川普上任後的中美關係非常不穩定。

王毅日前在外交部新年招待會上說，今年外交工作將擴展深化全球夥伴關係，積極構建總體穩定、均衡發展的大國關係框架，探索構建海外平安體系，有效維護海外合法權益。可以看出，外交三劍客的重要任務，將是替大陸民眾與國家利益「海外維權」。

(中國時報)

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