兩岸一中 國號名稱都可談

2018年02月20日 01:03 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統上任後不願接受九二共識，兩岸走向冷對抗。解放軍退役少將朱成虎表示，「接受九二共識就意味著接受一個中國，至於誰代表中國，那是另外一回事；如果兩岸關係發展順利，將來可以談，也可以不叫中華人民共和國或中華民國，就叫中國。」

至於統一是否有時間表，他認為，十九大報告已給出「不是時間表的時間表」，隨著大陸發展到2049年的節點，兩岸會具備利於統一的各種條件。

一中原則 無法背離

自去年底，大陸軍機頻頻繞台，兩岸關係又陷緊繃。朱成虎日前接受多維新聞專訪時指出，在接受「九二共識」的馬英九時期，兩岸關係非常順利，官方管道十分暢通；雖然有台灣人說九二共識是「沒有共識的共識」，但無論如何這個結果是被雙方認同的。

朱成虎表示，接受九二共識就意味著接受一個中國；至於誰代表中國，那是另外一回事。

他直言，如果兩岸關係發展順利，將來可以談，也可以不叫中華人民共和國或中華民國，就叫中國。但一個中國原則不能背離，否則兩岸就會失去官方溝通管道。

朱成虎指出，蔡英文在九二共識和一個中國問題上沒有明確態度，兩岸官方就沒辦法交流，雙方採取的措施就可能被對方誤解，形成惡性循環，這是兩岸關係目前會出現一系列摩擦的根本原因。

提到中共十九大報告將兩岸關係放入「中華民族偉大復興」的歷史進程，朱成虎則表示，中華民族要真正實現偉大復興，最關鍵的問題就是祖國統一，「你自己都統一不了，你算哪門子強國？」

統一問題 2049解決

朱成虎認為，十九大報告的內容可能屬於「不是時間表的時間表」。雖未明確指出是時間表，要到2035年或2049年解決統一的問題，但實際上已說得非常清楚，中華人民共和國成立100年（2049年）時，祖國統一問題必須解決。

他表示，到了2049年這個節點，就會有一系列有利於統一的條件，首先大陸制度將不斷完善，其次大陸經濟吸引力也會越來越大，第三軍事實力不斷增強，讓大陸信心更足；最後是外交領域，台灣已無競爭之力。

(中國時報)