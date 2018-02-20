促統已蕩然無存 國民黨登陸談統 多是騙吃騙喝

友善列印
中國時報
／綜合報導

關於國民黨近年在兩岸關係的作為，大陸解放軍退役少將朱成虎直言，兩岸關係發展在馬英九時期相對順利，因為馬英九並非對美國唯命是從，還是繼承了國民黨在「一個中國」方面的一些立場。

朱成虎指出，美國近年戰略總是試圖在大陸周邊搞點動作，讓大陸忙得不可開交，例如南海、釣魚台、朝鮮半島和印度問題等；台灣問題在馬英九時期比較「消停」，馬英九仍遵循國民黨在「一個中國」方面的一些原則，雖然不是所有的。

他直言，今天的國民黨已不是昨日的國民黨，「一個中國」原則與中華民族統一問題，在他們腦子裡已蕩然無存，「說句不好聽的，國民黨一些人來到大陸說主張統一，那都是騙吃騙喝，因為國民黨內主流並不是這樣。這點我們要看清楚。」

朱成虎表示，當前大陸周邊形勢已形成相對穩定格局，唯獨台灣問題會越來越突出，因為美國已明白地把大陸作為主要對手加以遏制。馬英九在台上時，美國人有些插不上手，但民進黨上台後，川普抓住了機會，已把台灣問題提上日程。

他認為，台灣問題是美國遏制大陸最重要、最有效的一張牌，「什麼時候不順眼了，把台灣這張牌拿出來揮舞幾下，中國人就不得不反應。」

但他也強調，美國或台灣必須了解，一個中國原則是大陸的紅線，是絕不能觸及的，事關領土完整和主權，沒有妥協餘地，小心引火上身。

(中國時報)

黃偉哲、陳亭妃陣營 互咬搞黑金

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。