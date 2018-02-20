促統已蕩然無存 國民黨登陸談統 多是騙吃騙喝

2018年02月20日 01:03 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

關於國民黨近年在兩岸關係的作為，大陸解放軍退役少將朱成虎直言，兩岸關係發展在馬英九時期相對順利，因為馬英九並非對美國唯命是從，還是繼承了國民黨在「一個中國」方面的一些立場。

朱成虎指出，美國近年戰略總是試圖在大陸周邊搞點動作，讓大陸忙得不可開交，例如南海、釣魚台、朝鮮半島和印度問題等；台灣問題在馬英九時期比較「消停」，馬英九仍遵循國民黨在「一個中國」方面的一些原則，雖然不是所有的。

他直言，今天的國民黨已不是昨日的國民黨，「一個中國」原則與中華民族統一問題，在他們腦子裡已蕩然無存，「說句不好聽的，國民黨一些人來到大陸說主張統一，那都是騙吃騙喝，因為國民黨內主流並不是這樣。這點我們要看清楚。」

朱成虎表示，當前大陸周邊形勢已形成相對穩定格局，唯獨台灣問題會越來越突出，因為美國已明白地把大陸作為主要對手加以遏制。馬英九在台上時，美國人有些插不上手，但民進黨上台後，川普抓住了機會，已把台灣問題提上日程。

他認為，台灣問題是美國遏制大陸最重要、最有效的一張牌，「什麼時候不順眼了，把台灣這張牌拿出來揮舞幾下，中國人就不得不反應。」

但他也強調，美國或台灣必須了解，一個中國原則是大陸的紅線，是絕不能觸及的，事關領土完整和主權，沒有妥協餘地，小心引火上身。

(中國時報)