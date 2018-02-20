法務部長追撞小黃 糗吹酒測

法務部長邱太三（右圖左）開車追撞到前方計程車，警方趕至時依規定接受酒測，他坦然接受（馬瑞君翻攝）；反觀去年客委會主委李永得（左圖中）被警察盤查，要求出示證件，卻在臉書抱怨台灣成了警察國家（本報資料照片）。

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中國時報
／綜合報導

有眼不識「太三」？法務部長邱太三大年初三（18日）下午駕車行經台中市台灣大道、館前路口追撞前方計程車。由於邱戴墨鏡，員警起初沒有認出來，直到查驗證件才知肇事駕駛是法務部長；員警當街對邱酒測，邱沒有酒駕。員警初判，邱疑未保持安全距離才會釀禍，但詳細肇事原因有待進一步釐清。

邱尊重執法坦然配合

對於當街被員警酒測，邱昨直呼「好糗」，但他強調，酒測是員警處理車禍事件的基本程序，他尊重員警執法，坦然配合酒測，沒有感到不愉快。

警察大家長、內政部長葉俊榮也說，法律之前人人平等，官員受酒測是進步社會的表現，應該平常心看待，他自己開車時也會配合酒駕臨檢，不因官員就有不同待遇。

台中市台灣大道、館前路口18日下午約3時許，一部計程車見館前路口的交通號誌轉換黃燈而停車，後方綠色轎車來不及反應，輕微追撞計程車車尾，雙方均未受傷，但這場小車禍一度造成交通堵塞。

疑未保持距離才釀禍

戴著墨鏡的轎車駕駛下車頻頻向運將道歉，警方對肇事駕駛進行酒測，並無酒精反應，員警直到查驗證件，才發現肇事駕駛竟是法務部長邱太三，就連運將也不認識邱，真是「有眼不識太三」。

車禍發生時，邱被問到為何自己開車，說如果把隨扈跟司機帶下來台中過年，不就害人不能跟家人團聚，所以才會自己開車，沒想到發生車禍。至於被問到有沒有酒駕，他連忙否認：「怎麼可能，有的話就沒工作了」

邱表示，當時是要趕去參加高中死黨的聚會，因平常都很忙，趁過年時大家有空才能聚聚；他是誤認前方小黃應不會停黃燈，一時不查煞車不及而追撞。

肇事責任交警方釐清

面對部長頻道歉，運將也緩頰說：「沒關係啦，大過年的，過了就好」雙方將由警方釐清肇事責任，再交由保險公司處理。

警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第58條規定，若邱的車輛未保持前後車距離，最高可處新台幣1200元的罰鍰。

(中國時報)

守法成習慣 才是進步社會

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