守法成習慣 才是進步社會

2018年02月20日 04:10 中國時報 張理國

法務部長邱太三大年初三當街吹酒測，引發熱議。外界關注的，並非是邱太三吹酒測器的糗態，而是「法律之前人人平等」、民主法治的基本價值得以維持；事實上，也只有官員帶頭守法，員警執法才能有尊嚴。

誠如內政部長葉俊榮所言，邱太三配合酒測，是「進步社會的表現」，在法治社會，配合員警依法酒測是最基本的ABC，但國內有少數官員，卻是將特權視為理所當然，此實為進步社會的反面。

相對於邱太三，客委會主委李永得去年3月在台北轉運站治安熱區拒絕員警盤查臨檢，還第一時間氣急敗壞地在臉書上抱怨台灣成了警察國家。李永得身為部會首長，縱使內心覺得被盤查有委屈，但基於尊重警察執法的公權力，他沒有理由不配合，可是他卻依個人立場拒絕、抱怨警察的執法，可謂作了最壞示範。

前役政署長林國演也一樣，想硬闖成功嶺崗哨，還指責衛兵態度不佳，無非就是想以特權過關，事情若未爆發，說不定成功嶺衛哨執勤還會出現新的潛規則。

在進步社會裡，官員本該像邱太三一樣，尊重員警執法，並當成一件再平常不過的事，而不是讓員警為了不必要的爭議耗損，更不應該有官員、立委、權貴丟車3天就找回來，老百姓報案後卻石沉大海的差別；有一天，當新聞版面不再盛讚官員守法時，那才是進步社會的表現。

(中國時報)