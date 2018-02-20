計程車超載撞護欄 9人傷

計程車超載撞護欄 9人傷。（郭韋綺翻攝）

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中國時報
／高雄報導

才開幕不久的高雄崗山之眼天空迴廊步道，19日大年初四，發生一輛營業接駁計程車，疑在下坡轉彎時煞車不及，衝撞水泥護欄，釀成8名遊客輕重傷送醫，由於肇事車是7人座休旅車，車上卻塞了9個人，針對司機違規超載，警方將依違反《道路交通管理處罰條例》，處以3000元至9000元罰鍰。

警方指出，這起車禍發生在上午11時50分左右，一行從嘉義結伴到高雄走春的親朋好友共8人，參觀完崗山之眼步道，坐上一輛休旅計程車準備下山，再拐兩個彎就能到山下，沒想到在急彎處，疑車速過快煞車不及，失控衝撞水泥護欄。

消防救難人員到場，發現計程車頭嚴重變形凹陷，所幸4個車門完好，乘客自行逃出車外，趕緊將6大2小遊客送到義大醫院救治，其中，48歲李女左大腿骨折、24歲林女右腳骨折，傷勢較為嚴重之外，42歲邱男、31歲吳男、28歲黃女、26歲林女、14歲林小妹，以及乘客當中年紀最小僅4歲吳小妹，都只有輕傷，至於62歲李姓司機僅手肘輕微擦傷，並未就醫。

警方表示，天空步道位於小崗山頂上，因坡道陡峭，不好會車，禁止車輛、機車進入，只准計程車載客上山，每人收費50元。

這輛肇事車是7人座休旅車，限載6人，為了多收車資，竟超載8名乘客，一台車擠9個人，嚴重違規，將依法告發。

至於車禍怎麼發生的，李姓司機供稱，是為閃避車輛失控擦撞護欄，但確切肇事原因和責任歸屬，仍有待警方調查。

(中國時報)

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