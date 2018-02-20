菜鳥巡官上吊亡 母哭斷腸

2018年02月20日 04:10 中國時報 曹明正 、 葉臻 ／綜合報導 ／綜合報導

在桃園巿警局擔任巡官的23歲王姓男子趁年節回高雄老家，19日清晨6時許被母親發現房間未關，王母推門一看卻看到兒子以童軍繩上吊，雖將童軍繩割斷，但人已氣絕多時，現場遺書僅交代後事，並未透露為何尋短。

桃園市警察局表示，王員去年才從警大畢業，10月分發到桃園市警察局資訊室擔任巡官，平時表現優異，在同事眼中是個獨立又優秀的好同事，與下屬、長官都相處融洽，今年7月還將與警大教授一同赴美，代表警政署進行專案研究，沒想到竟然發生憾事，資訊室主任楊凱勝得知消息一早就趕到高雄，同事聽聞也心情低落。

高巿警新興分局中山所19日清晨6時10分許，接獲轄區女屋主報案，指兒子在家中上吊，到場後王母早已哭斷腸，而王員在3樓房間則是將童軍繩穿過以前練跆拳道在房間天花板吊沙袋的掛勾，將沙袋取下後以童軍繩套頸輕生。

王母指出，19日凌晨0時許看到兒子刷完牙後回到自己房間，早上經過發現房間未關，推門一看卻看見兒子上吊，趕緊從廚房拿出菜刀割斷童軍繩並叫救護車，但救護人員到場時人早已氣絕。檢警相驗後初步排除他殺。

警方調查，王員是警大82期，去年才剛畢業，家庭背景單純，除了父母還有1個哥哥、2個姊姊，王員在家中排行最小，因為過年放假才回高雄老家，案發後已通知他的長官。

對於王員尋短原因，警方雖有找到遺書，但內容僅交代後事，並沒有提到為何尋短。家人則透露，王員單身在外租屋，並沒有聽說有財務或感情上的困擾，只能懷疑工作壓力過大，或者對自我要求太高，才會想不開。

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(中國時報)