出借存摺賺外快 恐淪人頭戶

2018年02月20日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

詐騙集團鎖定農曆年後的跳槽轉職潮，在臉書求職社團或網站設下求職陷阱，藉機騙取民眾的銀行存摺、金融卡，當作人頭帳戶使用。警方統計，去年就有80人因此受騙，不但求職不成，還被列為詐欺共犯。

台中黃姓女子，上月在臉書看到一則求職廣告，因想要多賺點外快，便加入廣告上的LINE ID，對方宣稱該公司是合法立案的線上投注站，由於會員數太多，所以需要租用銀行存摺及提款卡來發送紅利給會員，只要黃女提供存摺一個月，就可獲得2萬元的租金，且提供越多帳戶就可以領越多。

黃女見報酬優渥，便依照對方指示，將自己3本存摺及金融卡寄給對方。但一個月後，黃女不但沒領到租金，帳戶還被列為警示帳戶，她才驚覺受騙，後來更收到警方的傳喚通知書，赫然發現自己已成為詐騙案嫌疑人。

警方指出，詐騙集團騙取民眾銀行帳戶的手法通常有幾種，有假冒檢警要求民眾交付監管，或以利誘方式招攬遊民開戶、收購存摺，另外就是設下求職陷阱，去年共有80人被騙，有些被害人甚至交付多本存摺及金融卡，最後卻淪為詐騙集團用來收受贓款的人頭帳戶。

警方表示，農曆新年前後，民眾因資金及轉職需求大增，詐騙集團會透過網路社群軟體或網頁刊登相關訊息，並要求私下聯絡，呼籲民眾在求職或借貸過程中，務必充分了解內容是否合法，公司是否有詳細資料介紹，並到經濟部網站查詢有無營業登記，如在公共場所商談，或無法提供公司名片、地址、電話等資訊時，更要提高警覺；如不慎已交付給詐騙集團，可盡速至銀行將帳戶辦理結清，以免遭歹徒利用。

(中國時報)