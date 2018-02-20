萬物皆能入畫 看哈勒曼特的靜物魅力

2018年02月20日 01:03 中國時報 高珮蓉／台北報導

荷蘭藝術家漢克．哈勒曼特。

工作室內的紅椅。

玻璃物品來自費赫特藝術品貿易公司（阿姆斯特丹）。（時藝多媒體提供）

荷蘭藝術家漢克．哈勒曼特（Henk Helmantel）筆下的靜物，有一種動人的氛圍，格外使人寧靜，目前正在奇美博物館舉行的「凝視日常─當代寫實巨擘─荷蘭藝術家漢克．哈勒曼特」特展，呈現畫家獨特的視野及驚人寫實功力。

荷蘭巨擘 女王親臨觀展

哈勒曼特是歐洲當代寫實主義繪畫的指標性畫家，這次展出集結了他50年來的創作精華，展場內懸掛著靜物畫，看似平凡的蔬果、杯盤躍然紙上，無論是光影、肌理、質感甚至是空氣，透過哈勒曼特細膩的筆觸，呈現簡約、質樸、內斂、雅致的氣息，讓觀者從視覺到心靈都獲得平靜。

哈勒曼特身為荷蘭格羅寧根省的文化獎得獎者，於當代靜物畫領域中，先後獲得兩任女王親自至其居所「牧師公館」賞畫的殊榮。2014年，更獲頒荷蘭皇家「奧蘭耶-納梭」騎士勳章，以表揚其對荷蘭社會的重要貢獻。他的作品除在阿姆斯特丹梵谷美術館、林布蘭故居博物館等地展出，更橫跨歐、亞、美洲，包括英國、德國、美國、捷克、義大利、比利時、土耳其、匈牙利、日本、印尼、新加坡等。

創作多元 周遭都是趣味

特展規畫四大主題，「生活物語」：以哈勒曼特的創作自述，展示他日常生活的片段故事；「物的啟發」：對哈勒曼特而言，萬事萬物皆能入畫，包含蔬果、杯瓶、湯碗、紙盒、工作室一隅等，主題多樣趣味；「漢克．哈勒曼特」：當代寫實巨擘的生平、大事記及居所等。「教堂與信仰」：他特別喜愛教堂內的空間和氛圍，透過信仰，哈勒曼特傳達出畫作代表的安定語彙；展場另設互動體驗區，透過光影、顏色、布局等動作，感受靜物畫創作的基礎過程。

(中國時報)