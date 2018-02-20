東洋武士魂走進生活 超療癒

奇美磁鐵─槍。（時藝多媒體提供）

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中國時報
高珮蓉／台北報導
奇美磁鐵─頭盔。（時藝多媒體提供）
武士直傘。（時藝多媒體提供）
特展看板

奇美博物館常設展同樣吸睛，其中，豐富兵器文物，乍看大同小異，背後卻蘊藏不同民族文化與歷史背景，向來廣受民眾歡迎。拾藝術特別與奇美博物館合作雙品牌，將最受歡迎東洋武士系列，開發成博物館商品，商品以日本武士「勝色」為主題，搭配金色線條，低調奢華，兼具設計與實用性質的生活小物。

奇美限定的《東洋武士雨傘》，傘面擷取館藏《鐔》紋路及浮世繪洶湧的波浪紋飾特色，乘風破浪展現武士的威嚴霸氣，傘柄更精心以木雕技法仿真武士刀柄，吸睛趣味，遮風避雨、武士扮裝一次滿足。

兵器也能有萌創意！奇美博物館X拾藝術推出擬真兵器鑰匙圈及磁鐵，藉由館藏「火繩式鐵砲」及「特殊造型兜 (頭盔)」造型塑模，台灣師傅手工繪製上色，文物線條活靈活現，造型療癒可愛，價格同樣親民討喜，送禮自用皆適宜！

現代戶外運動不只講求舒適，更要擁有自我風格，奇美兵器運動頭巾，以東洋武士與西洋騎士為主題，推出三款設計，運用亮眼色彩展現戶外活力，材質特別遴選抗菌銀離子材質，減少排汗異味，舒適有型。

除了上述商品，奇美博物館禮品店另有販售多款兵器系列商品，如帆布袋、行李吊牌、手帕……等，歡迎蒞臨選購。

(中國時報)

萬物皆能入畫 看哈勒曼特的靜物… 《凝視日常》商品 歡迎帶回家

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