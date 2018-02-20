在傳統中 尋找新的靈魂

2018年02月20日 01:03 中國時報 許凱婷、呂喬瑜／台北報導

FUNTASTICO〡Jaime Hayon亞米‧海因的設計狂想 亞洲巡迴特展台北站

西班牙設計金童亞米‧海因（Jaime Hayon）為世人帶來繽紛、多彩、充滿生活情調的視覺享宴，他的作品目前正在台北松山文創園區。

海因說，「現代社會，人們總將目光投射在高科技產品中，我認為還是要以人為本，多看看舊有的文化傳統，然後將其帶往未來。賦予傳統新的靈魂，來吸引年輕人。」

海因總是隨時關注遭的事物，並提出疑問，早在他求學時期前往米蘭，便發現大多數的設計師都穿著黑色衣褲，試圖讓自己看起來像是個知性的藝術家，但「Where is color？」

利用色彩 跳脫創作框架

對海因而言，色彩也是生活的一部分，於是他大膽用色創作，在其設計的藝術品、家具、家飾或服裝配件，都可見顏色的重要性，海因透過色彩讓作品跳脫原有的框架。

海因表示：「我不會把自己裝扮得烏漆抹黑的，這樣一點也不有趣，我可以穿得像是個小丑或是任何東西，因為你必須在這個專業領域裡面創造有趣的事物。」

歐洲日本經驗 帶到台灣

海因喜歡旅行與觀察，總能從一些渺小事物與旅途見聞中，提煉出靈感的寶藏。也因為熱愛歷史與工藝，他正在全球各地找尋合作的藝匠們。

海因認為，人們應該向傳統學習，但不應只是簡單的拷貝貼上，而是有精緻的細節，並考量到當地特色。

海因說，「當然，如果日後有機會的話，我也希望能夠將歐洲與日本的經驗，帶到台灣。」

想要感受西班牙設計金童的設計魅力，趕快把握最後的春節假期，到松山文創園區五號倉庫一探究竟。

(中國時報)