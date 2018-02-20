巧虎島冒險 才要開始

2018年02月20日 01:03 中國時報 高嘉謙／台北報導

可愛巧虎島摺紙組。（時藝多媒體提供）

認知發現學習契機跟著巧虎這樣玩！

由倍樂生、時藝多媒體、閣林文創主辦的「歡迎光臨 可愛巧虎島」特展於台北華山1914文創園區現正熱情展出中。這是亞洲首次打造5大巧虎主題親子遊樂展區，精采還原卡通《可愛巧虎島》上的歡樂場景之外，更添加互動益智遊樂設施，透過遊戲體驗，啟發孩童的創造力與想像力。新年假期結束後，展覽期間舉辦的超好玩說故事活動才正要開始！

主辦單位表示，舉辦展覽的最大理念就是「希望打造能讓親子在互動體驗中快樂學習的空間」，為了延伸這個理念，除了固定的展區體驗之外，也積極舉辦各種富有教育意義的活動，增加多元學習的機會。讓小朋友可以在不同的養分滋潤下多元學習。

特展於一月份舉辦的說故事活動，場場爆滿大獲好評，經爭取與討論後，主辦單位回覆期待已久的粉絲們，於二、三月份還會有英文故事活動，預想報名參加的家長請留意粉絲專頁的最新消息。

特展於展期間推出限量摺紙組，經由小巧思的自學課程設計，訓練小朋友的手部肌肉發展與空間概念。

摺紙組盒內有巧虎、琪琪、桃樂比與妙妙等四種角色可以練習(每隻角色各有兩張色紙)以及七張繽紛底紋色紙，藉由摺線的循序漸進式教學，讓小朋友可以在閱讀與認識數字的過程中完成可愛的摺紙娃娃，再搭配上底紋色紙即可以於學習的過程中變成一張精緻的小卡片送給朋友呵！

摺紙的過程中有問題也可以請洽現場的大哥哥大姊姊們指導，因應新年到來，摺紙自學課程組驚喜特價只要49元（原價99元），透過啟發式的摺紙自學課程，帶給小朋友無價的成就感。

(中國時報)