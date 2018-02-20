霞海城隍廟 發錢母補財庫

2018年02月20日 01:03 中國時報 張立勳 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

價值約60萬元的黃金龜，要讓參加擲筊比賽的幸運者抱回家。（全聯善美的基金會提供）

花蓮壽豐鄉月眉村發發發財神廟準備五寶袋供民眾祈求。（楊漢聲翻攝）

春節求發財金的人愈來愈多，松山霞海城隍廟大年初五（20日）早上9時起，發放10元招財錢母為信眾添財氣，限量2萬個，發完為止，廟方還會請人扮演財神，讓信眾摸財神爺的鬍子，祈求庇佑、發大財，討個好兆頭。宜蘭國立傳統藝術中心也從初四起至元宵節舉辦「擲筊乞黃金龜」比賽，誰能連續擲出最多「聖杯」，就可把10兩重的黃金龜抱回家。

松山霞海城隍廟的月老吸引許多信眾求姻緣，殿內供奉的五路武財神，香火更是鼎盛，傳說有一位民眾苦惱股票被套牢，資金周轉不靈，來廟裡拜財神爺尋求指示，無意間拔了撮財神爺的鬍鬚，隨身攜帶多日後，股票開出紅盤大賺一筆。

摸財神鬚 發大財

消息傳出後，許多信徒都來偷拔財神爺鬍子，令廟方相當困擾，乾脆決定在大年初五請人扮財神爺分送招財錢母給大家添財氣，同時信眾可以摸財神爺鬍子，祈求平安順遂、發大財。

廟方表示，今天上午8時30分將舉行財神傳統科儀，9時開始財神爺分送10元招財錢母，財神殿則進行添補財庫法會，在正月初五迎接財神降臨人間，是添補財庫最佳時機，現場還有「財神銀行」可求發財金。此外，在財神殿前點盞財庫燈、求財神符，再把財寶米帶回家煮食，信徒必定整年正財、偏財都旺旺來。

傳藝中心 拚金龜

19日上午9點宜蘭傳藝中心的文昌祠舉行隆重接神儀式，由國立傳統藝術中心副主任王蘭生擔任正獻官、全聯善美的文化藝術基金會代表及園區的頭家爐主一同敬獻香燭財帛迎神。

傳藝中心從初四起舉辦「擲筊乞黃金龜」比賽，入園民眾可以100元購買搏金包（內含平安餅與乞金龜券），持乞金龜券在現場報名參加擲筊比賽，10兩重黃金龜市價約60萬元，這項比賽將從初四起一路比拚到元宵節，擲出「最多個連續聖杯」的幸運者，將可在元宵節當天園區正式公布優勝者後，將純金黃金龜帶回家。

(中國時報)