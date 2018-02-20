排隊人龍2公里 領紅包帶動觀光

屏東都城隍廟19日送發財金，信徒取得後過爐求財。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

大年初四喜迎財神，富有歷史的屏東都城隍廟也在19日迎接財神爺降臨賜財運，還特別請來世大運武術金牌許凱貴扮武財神，與縣長潘孟安一起發送1萬份限量Q版紅包錢母，現場排隊人潮綿延2公里，人人都想要拿到發財紅包，而「首包」即由18日晚上10時許就到場等候的吳先生獲得。

屏東都城隍廟年初四發錢母的習俗已有10多年之久，但從去年才開始擴大舉辦。廟方指出，以往只準備幾千份紅包，發完就沒了，不過發現排隊人潮可帶動附近觀光，因此去年特別規畫出延長到屏東夜市的排隊動線，效果不錯，所以今年繼續舉辦。

首個拿到發財金的吳先生為了搶到好彩頭，18日晚上就到廟前排隊，很高興如願拿到第一包5元限量Q版紅包錢母。廟方預計9點開始發送紅包錢母，但8點半不到排隊人潮已綿延2公里長，信徒們無不想拿個紅包過好年。

廟方指出，去年1萬份紅包錢母不到2小時半就發完了，為滿足民眾，今年加碼，1萬份發完，若人潮還是很多會續發，初估排隊人潮將比去年多1倍。

廟方為體恤排隊信徒，前10名加碼送大禮，並現場教3個開運發財小撇步；首先是領到發財金後，要到城隍爺大爐與財神爺大爐前過爐，接著摸財神殿金元寶，順時針繞3圈，保佑財運財氣源源不絕，最後將發財金與身分證、存摺、戶口名簿3者其中之一放在一起。

縣長潘孟安說，屏東都城隍廟位在屏東火車站與屏東夜市旁，歡迎遊客來索取發財金討吉利，順道品嘗小吃，一同大發利市旺旺來。

(中國時報)

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