有錢真好 信徒爭相合影

武德宮的「有錢真好」匾額，人氣鼎盛。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

大年初四接財神，雲林北港鎮武德宮財神廟19日人山人海，除信眾奉上發財金祈求工作順利、財源廣進，廟方的「招財進寶」大元寶、「有錢真好」匾額也人氣鼎盛，吸引信徒爭相摸元寶、與匾額合照，希望「招財進寶、有錢真好」。

武德宮財神廟於1970年開宮，由於靈驗事蹟不斷，在不到半世紀時間，分靈已超過6000處，不只廣傳台灣，也深入大陸與世界各地，香火日益興旺，昨日參拜信眾超過1萬人次，廟裡廟外都是人。

廟方表示，武德宮備每年都準備10萬份天官武財神的錢母小紅包，內含2枚錢幣，是取「2」與「利」諧音之吉祥意義，新春期間發送給信眾，可放在皮夾隨身攜帶、增強財運。

武德宮的「招財進寶」鎮殿大金元寶，長年守在天官武財神座前，受數百萬信眾香火薰陶，信眾摸摸大金元寶，再將雙手放入口袋，可借財神之力招來財氣。

武德宮還有1塊「有錢真好」的人氣匾額，讓人看了會心一笑，許多信眾參拜財神之餘，都會特地與匾額合照留念，認為「有錢真好」通俗易懂，寫出大家的心聲。廟方說，「有錢真好」匾額是之前建醮時，友宮贈送的入醮禮，在其他「招財進寶」、「財源廣進」匾額中，別具一格，希望大家求財祈福順利，財源廣進，回饋社會。

武德宮主任委員林安樂表示，武德宮自開宮以來，均服膺神治，大到廟宇殿堂格局設計，小到各項活動日程，全由神明扶鸞降駕所出；藉由扶鸞，不僅庇佑眾多善信，更造就不少知名企業。

(中國時報)

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