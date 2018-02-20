擲筊求財 上萬遊客擠爆

2018年02月20日 01:03 中國時報 楊樹煌 、 張妍溱 ／綜合報導 ／綜合報導

357年歷史的草屯敦和宮，是全台最高財神爺廟，求財靈驗，尤其春節期間在南投燈會宗教區設有大型花燈，開放遊客擲筊求財活動，1聖杯送招財錢母，2聖杯加贈元寶鑰匙圈，3聖杯則再加送開運印章，吸引如織遊人前往擲筊試運氣。

草屯敦和宮高達7層樓，是全台最高的財神廟，廟頂矗立1尊162尺高的五路財神之首「武財神」趙天君銅像，是世界之最。今年首度在南投燈會區設置的「財神爺大花燈」，特別舉辦遊燈會賞花燈、財神爺旺旺錢母擲筊活動，從開幕日到3月4日，每逢周六和周日下午及晚間兩個時段，讓遊客排隊擲筊求錢母。

民眾只要擲1聖杯就有錢母，連2聖杯則錢母加元寶鑰匙圈，連3聖杯再加送開運印章，敦和宮主委林宜裕說，錢母是求財運，有了財運賺到錢，就要用鑰匙鎖住錢財，另提款要用印章，開運印章代表讓錢財活用；民眾拿到錢母後，最好帶著到敦和宮過香火，會更有財神爺的加持力。

另外，台中市北屯區供奉五路財神爺的廣天宮19日清晨開始湧入大批人潮，廟方今年準備3000個發財金免費送給信眾。大家領完紅包後過錢門、摸元寶、補財庫。廟方人員說，財神紅包內有1元錢母，象徵「送財氣」吸引上萬名信眾大排長龍，盼能獲得財神爺眷顧。

迎接財神日吉時早上10點廟方發放紅包錢母，36歲張姓民眾清晨6點就到廟前排隊，狗年拿到第一個發財金，讓他直呼：「財快來！」博得好彩頭；另排隊民眾贈送每人一張祈願卡，目前就讀大學半工半讀的許小姐寫下「工作順利、學業進步」，期盼心想事成。

(中國時報)