遊花蓮團 每人每晚補助500

2018年02月20日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

0206地震重創花蓮縣，19日上午花蓮縣長傅崐萁陪同國家發展委員會主任委員陳美伶視察仍在進行的大樓拆除工程，勘災後，傅崐萁也再次重申，國人及外界最實質的幫助就是走進花蓮，春節假期盼望外界給予花蓮加油打氣，希望多來花蓮踏青支持觀光。

春假人潮 不如以往

大年初三傅崐萁向中央信心喊話，建請發放消費券幫助花蓮重建，對此行政院長賴清德透過臉書回應，行政院將提供貸款信用保證金和旅遊補助（每人前往花蓮觀光補助500元），共計6050萬元振興花蓮觀光。

交通部觀光局提出「振興花蓮觀光產業『花蓮遊、花蓮加油』實施計畫」，投入6050萬元，包括鼓勵旅行業組團前往花蓮地區旅遊，提供住宿費每人每日500元及交通租賃車費二分之一，3人以上自由行住宿花蓮地區3天2夜以上，每人也可補助住宿費最高500元。另外，行政院已核定「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」，除原有的花東定期包機補助計畫、花東藍色公路旅遊補助計畫、花東創意旅遊活動計畫、花東整合行銷參展及推廣計畫外，再納入台鐵提出的台北─花蓮觀光專門列車計畫，總計「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」共五項至2019年，投入總經費達2.17億元。

傅崐萁表示，他代表花蓮全體縣民感謝賴院長以實際政策協助住宿每人每天500元，也強調，花蓮觀光業需要全面性的提升，今年春假期間業感受到景氣蕭條，人潮不如以往，且不僅花蓮，台東也受到影響，希望能再提供配套政策，協助復甦花東經濟。

中央地方 齊心努力

陳美伶視察後表示，感謝各方志工團體及產業界對復原重建的貢獻。請花蓮縣政府整合建設處、教育處等相關局處盡速調查及規畫，中央會與地方集思廣益，加速復原重建。

(中國時報)