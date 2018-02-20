遊花蓮團 每人每晚補助500

花蓮縣長傅崐萁（左）陪同國家發展委員會主任委員陳美伶（右）視察拆除大樓。（楊漢聲翻攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

0206地震重創花蓮縣，19日上午花蓮縣長傅崐萁陪同國家發展委員會主任委員陳美伶視察仍在進行的大樓拆除工程，勘災後，傅崐萁也再次重申，國人及外界最實質的幫助就是走進花蓮，春節假期盼望外界給予花蓮加油打氣，希望多來花蓮踏青支持觀光。

春假人潮 不如以往

大年初三傅崐萁向中央信心喊話，建請發放消費券幫助花蓮重建，對此行政院長賴清德透過臉書回應，行政院將提供貸款信用保證金和旅遊補助（每人前往花蓮觀光補助500元），共計6050萬元振興花蓮觀光。

交通部觀光局提出「振興花蓮觀光產業『花蓮遊、花蓮加油』實施計畫」，投入6050萬元，包括鼓勵旅行業組團前往花蓮地區旅遊，提供住宿費每人每日500元及交通租賃車費二分之一，3人以上自由行住宿花蓮地區3天2夜以上，每人也可補助住宿費最高500元。另外，行政院已核定「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」，除原有的花東定期包機補助計畫、花東藍色公路旅遊補助計畫、花東創意旅遊活動計畫、花東整合行銷參展及推廣計畫外，再納入台鐵提出的台北─花蓮觀光專門列車計畫，總計「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」共五項至2019年，投入總經費達2.17億元。

傅崐萁表示，他代表花蓮全體縣民感謝賴院長以實際政策協助住宿每人每天500元，也強調，花蓮觀光業需要全面性的提升，今年春假期間業感受到景氣蕭條，人潮不如以往，且不僅花蓮，台東也受到影響，希望能再提供配套政策，協助復甦花東經濟。

中央地方 齊心努力

陳美伶視察後表示，感謝各方志工團體及產業界對復原重建的貢獻。請花蓮縣政府整合建設處、教育處等相關局處盡速調查及規畫，中央會與地方集思廣益，加速復原重建。

(中國時報)

擲筊求財 上萬遊客擠爆 復興吊橋、內灣老街 擠爆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。