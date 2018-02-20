復興吊橋、內灣老街 擠爆

復興區新溪口吊橋吸引大批遊客造訪，桃園市風管處建議遊客先至羅浮，再搭乘接駁車進入吊橋，避開人潮。（賴佑維攝）

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中國時報
、邱立雅／綜合報導

春節連假倒數2天，民眾紛紛把握機會和晴朗好天氣出遊，桃竹苗知名景點都湧入大批人潮，桃園復興受年初才啟用的新溪口吊橋加持，單日就湧入1.5萬遊客，但道路太小，根本無法消化大批遊客，交通問題惹民怨；內灣老街同樣擠爆，有步行遊客不耐天熱久候，對指揮交通的員警開罵，讓員警有苦難言。

交通問題惹民怨

「等車的時間比玩的時間還久！」王姓遊客說，興致勃勃前往今年剛完工的新溪口吊橋旅行，但吊橋採單線通行，需藉接駁車回到原點，從吊橋出來搭車到羅浮溫泉區，沒想到剛下車就看到一大群人等車準備回角板山，嚇得不敢在溫泉區旅遊，直接加入排隊隊伍，但也排了1個多小時才上車，抱怨遊興全無。

復興區長曾志湘說，春節期間新溪口吊橋每天湧入近4000名遊客，已加派接駁車，強調目前最壅塞的時段在下午2時30分至4時許，遊客若把車開到羅浮，搭車到角板山，就可避開大量人潮，減少塞車時間。

遊客罵員警出氣

內灣老街同樣擠爆，警方估計年假期間單日湧入超過3萬人，車潮也比平常周末假日多兩成以上，尤其19日天氣稍熱，有步行遊客在路口不耐久候，過斑馬線時直接對現場指揮交通的員警開罵，員警感到相當無辜也莫可奈何。

六福村初四1天就有1萬8000人入園，下午遊客入園踴躍度更是超乎預期。

園方表示應景推出適用全客層的優惠，只要穿著紅、紫、黃任一顏色上衣，即可享6折優惠票價入園，以及午後1時入園票價僅499元，成功帶動入園人潮，整個農曆年間從初一至初四有6萬人，與去年同期相較，人數成長約25％。

(中國時報)

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