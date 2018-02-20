春節急診 腸胃炎流感最大宗

2018年02月20日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

防範春節期間流感疫情升溫，台中市衛生局協調14家區域級以上醫院開設流感特別門診；截至初四，各大醫院急診量最大宗仍屬腸胃道問題，初估較年前增加至少3成，急診第二名則為流感民眾。此外，因時序進入春季，也有部分呼吸道過敏者就醫，因接下來還有冷氣團報到，醫生呼籲民眾應留意。

腸胃就醫 較年前多3成

中國醫藥大學附設醫院急診副主任林冠合指出，年節許多民眾大吃大喝，部分食物都是反覆加熱食用，使得腸胃道出問題的民眾暴增，以除夕到初三急診來說，腸胃道問題者至少較年前就診量增加3成。大里仁愛醫院春節期間因腸胃問題急診量也最多。

林冠合表示，除了腸胃道問題，因過年前連續數波寒流來襲，不少民眾感染感冒或流感，也使得年假期間流感急診量較年前增加不少，初步估計增加約3成。

亞大醫院急診醫學科主任鍾侑庭則認為，今年過年急診量最大的疾病仍屬腸胃炎，主因年節期間許多人暴飲暴食引發的腸胃不適問題。此外，因前幾天日夜溫差大，不少民眾出現流行性感冒症狀，可能因今年流感疫苗未發揮預期效果，年節期間到醫院急診得流感患者也不少。

冷氣團報到 出門戴口罩

今年部分醫院也出現春季過敏急診患者，光田綜合醫院急診醫學部主任林宗興表示，年節期間因呼吸道急診者約占該院急診患者3成，年齡則從1歲至8旬長輩皆有，引發過敏因素則包含冷空氣、花粉與灰塵等。

林宗興強調，春季過敏患者症狀多為不斷流鼻水、打噴嚏，一名中年患者甚至連續3天流鼻血，就診才知是過敏、感冒導致鼻黏膜受傷才引發鼻血流不停。

(中國時報)