廁所燈泡失竊 台灣燈會摸黑

2018年02月20日 04:10 中國時報 翁聖勳／嘉縣報導

太沒公德心了！2018台灣燈會16日晚間在嘉義縣太保市熱鬧開幕，當天晚間將近200處流動公廁內LED省電燈泡卻也同時失竊，讓許多夜間賞燈民眾摸黑上洗手間，非常不方便。嘉縣府接獲通報後，通知廠商立即換上短缺燈泡，並加強巡視，同時也報請警方協助，並呼籲民眾勿以身試法。

台灣燈會在嘉義舉行，展期從2月16日到3月11日止，不僅是歷年時間最長，燈會展區面積50公頃也是最大。縣府為因應龐大賞燈人潮，委請廠商於各大燈區及停車場等18處架設915座流動廁所，方便民眾上廁所不用排隊等待。不料，廁所燈泡卻成為宵小覬覦目標，雖然開幕當天損失金額不多，但已展開調查，還加強巡邏。

損失2萬 如廁不便

負責燈區流動公廁業務的嘉縣環保局表示，展期長達24天，每天都有專人進行清掃及檢查，15日晚間就發現燈泡短少，原本以為是正常耗損或尚未安裝，但開幕當晚再清查卻發現近200顆燈泡遺失，失竊點計有13處，集中在綠能藝術燈區及宗教燈區西側，遺失的都是LED省電燈泡，每顆市價約100元，實際財物損失約2萬多元，雖然金額不高，也不影響工程進度，但仍擔心造成民眾如廁的不便及危險。

包商立即更換新品

遠從台北南下賞燈的陳小姐表示，燈會場地大，走起來有點吃力，主辦單位在各個燈區及停車場都安排流動公廁，不像以往還要排隊上廁所，讓人覺得很貼心，希望小偷不要毀掉縣府的好意。家住嘉義黃先生則開玩笑說，廁所燈不點，莫非是要跟主燈一起點。

承包燈會公廁業務晨瑋環保工程公司李小姐表示，確實接到縣府通知近200座燈泡遺失，基於安全性考量已經立即更換新品，呼籲民眾可以秉持公德心，將完好的如廁環境留給下一個人。

(中國時報)