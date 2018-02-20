春遊首選 熱博吸113萬人次

屏東縣長潘孟安（右）19日到熱帶農業博覽會發2000個限量版紅包給遊客分享喜氣。（屏縣府提供）

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中國時報
／屏東報導

屏東熱帶農業博覽會今年以「Hello Kitty」為亮點，半個月來已吸引113萬人次到訪，比起去年同期高出許多，縣長潘孟安19日特別到場發2000個限量版紅包給遊客分享喜氣，並指出以此超高吸睛度來看，到3月4日閉園時，遊客人數可望打破去年的155萬人紀錄。

屏縣府指出，屏東熱帶農業博覽會從2月3日正式開園，累計至18日已超過113萬人次到訪，其中大年初一入園人數達23萬8000多人，大年初二21萬9000多人次，大年初三更是突破24萬6000多人次，而初四天氣晴朗、湧入人潮更是春節來之最，以此數據預估，到閉園時要打破紀錄無不可能。

可望打破去年紀錄

潘孟安為感謝遊客對屏東熱帶農業博覽會的支持，初四特別到場向大家拜年，並發放2000個限量版「Hello Kitty」紅包給民眾，祝福大家狗年大吉大利。而初四的屏東雖有如夏天般豔陽高照，但許多遊客仍是一大早就在現場排隊等候，大家拿到縣長親自發放的紅包高興不已，並爭相拍照。

潘孟安說，屏東熱帶農業博覽會有14大主題區，強烈展現屏東農民的創新與農業推展的實力，活動將持續到3月4日，邀請全台民眾利用假期呼朋引伴來屏東玩。19日現場舉辦摸彩活動，潘孟安不僅與遊客同樂，還贈送大家紅豆禮盒、大南瓜及蘭花盆栽。

吃喝玩樂 一次滿足

農業處表示，屏東熱帶農業博覽會是春節最佳旅遊首選，不僅有全台最大規模的地景藝術，還有美不勝收的花海、彩稻、長廊等琳瑯滿目，融合農漁牧各產業特色，吃喝玩樂一次滿足，除了是大人小孩的最愛，更是最好的環境教育場地，還沒來玩的朋友要趕快，錯過這檔期就要等到明年了。

(中國時報)

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