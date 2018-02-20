林安泰古厝走春 換狗造型筆

林安泰古厝民俗文物館大年初五開園，推出尋寶集章活動，最先完成集章卡的前666名遊客，能免費獲得「林長旺」超可愛臘腸狗造型筆。（張立勳翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

林安泰古厝民俗文物館大年初五開園，推出走賞建築集章活動，民眾沿著館內尋寶動線，發掘古厝中蘊含祝福的建築特色，最先完成集章卡的前666名遊客，可獲得「林長旺」可愛臘長狗造型筆，讓新的一年一路長紅旺旺旺。

北市府近年來活用古厝空間，提供遊客體驗傳統生活的樂趣，北市民政局特地在新春舉辦集章尋寶，引導遊客認識傳統宅邸庭園隱含祝福寓意的5個建築，玩樂的同時也欣賞林安泰古厝之美。

民政局宗教禮俗科長林蕙雅指出，集章卡在園區大門，可免費索取，5個建築分別是古厝正門的「福祿門印」、見證古厝落成年代的「道光通寶」　環板、古厝正廳雕花「格扇門」、閩式庭園入口的「壽桃漏窗」及祝福仕途進展的「玉帶橋」，顯現傳統宅邸建築藝術與吉祥寓意。

她說，除了5個建築特色點外，集章卡結合林安泰古厝深受歡迎的4色印版明信片，只要找出隱藏在園區內的屋簷輪廓、屋頂磚牆、草叢綠葉、晴朗天空等代表黑、紅、綠和藍的4色印版，層層疊印後，即完成一幅專屬明信片，體驗「蓋古厝」也可寄給親友留念。

民政局為讓新春來館的遊客，有好運旺旺的一年，特別製作「林長旺」臘長狗造型筆大放送，不只是觸控筆也是原子筆，顏色有桃紅、紫和銀，只要完成集章卡就能免費兌換狗狗筆，限額666名。

(中國時報)

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