新社九庄媽 遶境祈福熱鬧滾滾

2018年02月20日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

「有神無廟」的台中新社知名九庄媽，大年初四清晨自大南庄爐主府起駕，在盛大陣頭的簇擁下，鑾轎浩浩蕩蕩出巡遶境，立委江啟臣前往抬轎及恭迎聖駕安座，台中市長林佳龍隨後到場參香祈福，希望透過媽祖國際觀光文化節，將媽祖文化發揚光大。

全台最早媽祖遶境的九庄媽盛事19日登場，凌晨4點30分自大南庄吳鴻彬爐主府起轎，大批信眾持香隨行進行遊庄盛事，江啟臣前往抬轎，並恭迎九庄媽至新社種苗改良繁殖場新大門會場安座；客委會主委劉宏基、新社區長劉孟富、市議員蔡成圭及新社農會總幹事羅文正等到場參加。

林佳龍在參香祈福後表示，媽祖遶境不只是宗教活動，還是文化活動，富有歷史意義，新社九庄媽是全台第一個媽祖遶境活動，「有神無廟」信仰相當特別，希望透過媽祖國際觀光文化節，將媽祖文化發揚光大。

丁酉年九庄媽遶境自大南庄爐主府起轎，行經馬力埔、鳥銃頭、擺頭店、土城庄、畚箕湖、山頂庄、新社庄，再回到大南庄進入會進行過爐儀式；戊戌年爐主府為新社庄，將在大年初五迎九庄媽回駕爐主府安座。

九庄媽傳統已延續超過百年，並無固定寺廟祭拜，由新社區9個庄居民，於農曆10月15日擲筊輪流當爐主，迎媽祖回家供奉1年。多年前，其中1庄因故退出，目前尚有山頂、畚箕湖、大南、新社、土城、馬力埔、擺頭店和鳥銃頭8個庄輪值，是全台唯一在農曆春節期間，辦理遶境的「台灣第一媽」。

(中國時報)