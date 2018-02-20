私攤流竄燈會區 鐵腕取締

2018年02月20日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

2018台灣燈會大年初一點燈後，每天湧進大批賞燈民眾，引來不少流動攤販在燈區內趴趴走搶生意。為避免影響合法攤商權益，嘉義縣政府組成聯合稽查小組加強查緝，一旦逮到違法小蜜蜂私攤，先交由警方帶離燈區，再度查獲就依道路交通管理處罰條例及嘉義縣攤販管理自治條例等相關法規開罰，鐵腕杜絕有人在燈區做無本生意。

嘉縣府經濟發展處指出，初一、初二流動攤販在燈區內流竄狀況並不明顯，但初三過後違法小攤販隨機不定點叫賣情況突然變得很嚴重，即使現場人員馬上驅離，又移動到其他燈區，已引發花錢承租攤位的業者不滿，加上外縣市辦燈會，早有攤商抱怨私攤取締不力前例，縣府才會祭出強制作為。

據經發處了解，這些流動攤販疑似來自北部，約有5、6家攤車業者透過請工讀生拉著小餐車或小推車方式，在管制時間前進入燈區，大剌剌在燈區內四處叫賣，粗估有10多攤以此手法在燈區內流竄，違法兜售商品或食品。

經發處強調，為維護市容、交通及燈區環境衛生，提升賞燈遊客對燈會整體形象，保障遊客消費安全及合法受邀攤商權益，除燈會開展前已公告禁止許可設攤區域及期間嚴禁設攤外，相關局處也組成「2018台灣燈會私攤取締管制聯合稽查小組」定點巡查，並加強不定期巡查頻率，未經許可的流動私攤一經查獲除驅離外，也會開罰。

(中國時報)