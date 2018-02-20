新北寵物公園 狗狗樂活過年

新北市全市設置15座寵物公園，農曆春節期間，市府歡迎飼主帶著毛小孩到寵物公園走春。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市設置15座寵物公園，農曆春節期間雖接近尾聲，市府歡迎飼主帶著毛小孩到寵物公園走春，公園內還有專門替牠們設計的運動設施，飼主們不妨相約過年讓狗狗交流，彼此也可以交換飼養心得，讓狗年充滿狗味。

新北市共有板橋動物之家、中和動物之家、蘆堤寵物公園、綠寶石寵物公園、華江寵物公園、中和四號寵物公園、新店陽光公園、八里左岸公園、新莊西盛環保河濱公園、民友公園、林口力行寵物公園、新店寵物親情公園、林口松柏滯洪池公園、三重寵物公園、浮洲橋寵物公園等15座寵物公園。

動保處長陳淵泉表示，15座寵物公園可以讓毛小孩在狗年盡情奔跑，寵物公園內還有設計專屬的翹翹板、跳輪胎、波浪橋、跳高欄及過隧道等設施。

提醒飼主，為防止毛小孩走失，除了繫狗鏈外，植入晶片也相當重要，過去曾發生約克夏犬在土城街頭迷路，雖該犬隻有植入晶片，但飼主未主動變更寵物登記最新資料，遲遲無法找到飼主，最後多方查證，才找到飼主。

陳淵泉表示，今年開始，寵物晶片透過「寵登歸戶統計」，每月跟內政部重新核對，如果飼主戶籍移動，寵物資料也會變更。

農業局長李玟表示，新年闔家團圓，希望民眾能發揮愛心支持「以領養代替購買」，讓更多動物之家的毛小孩能找到幸福的歸宿，回家團圓過好年。

(中國時報)

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