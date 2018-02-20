闖青蛙石景區 民眾剪斷圍籬

2018年02月20日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

尖石青蛙石景區因搭建天空步道暴紅，但因整體改建仍未完工，公所用鐵製工地安全圍籬圍起，不料農曆年間遊客到此一遊時，竟剪開鐵製圍籬闖入，警方通報公所後，用鐵鍊拴起，但不少遊客試圖攀爬2公尺高圍牆，場面驚險。

尖石鄉公所去年在青蛙石景區架設天空步道，一夕暴紅，原定去年11月搭配溫泉季開放，但施工遲遲未能完成，至今仍封鎖，不少民眾想趁連假一探青蛙石與天空步道，只能從鐵柵欄縫隙之外欣賞。

農曆年假期間有遊客直接掰開或剪斷施工圍籬闖入青蛙石景區，後續不少遊客眼見門戶大開，也跟著闖入，經警方通報公所，派員用鐵鍊跟鐵絲重新栓起施工圍籬，希望能阻擋遊客繼續闖入，以免在施工未完成的景區發生危險。

不過就算已用鐵鍊拴住施工圍籬，19日仍有不少遊客試圖攀爬路邊鐵欄杆，想看清楚青蛙石以及天空步道，還有遊客不慎弄傷手，但仍無阻遊客想攀爬賞景的決心。

尖石鄉公所表示，因青蛙石景區的土地有部分為國土保安林地，需請林務局核定才能進行建設，所以時程上有些延誤，預計3月底可施工驗收完畢開放，將透過中巴接駁，讓遊客把車輛停放在那羅休閒園區停車場，經由接駁到青蛙石景區，再以漫步的方式遊覽青蛙石天然美景與天空步道。

(中國時報)