收假潮 高鐵緊急加開2班

2018年02月20日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

大年初四，提早湧現收假潮！19日下午高鐵左營站大廳擠爆，大批旅客湧入車站搭車，高鐵緊急加開2班全車自由座紓解人潮，沒提前訂票的民眾，只能耐著性子排隊買票，接著魚貫排隊卡位搶座位，「否則可能一路站回台北」。

春節假期進入尾聲，民眾預期初五會有收假潮，昨提前搭車回家。高鐵在2018春節疏運期間，共加開421班次列車，不過仍無法負荷龐大旅客，昨天午後高鐵左營站擠爆，高鐵臨時加班兩列車次，分別於下午3時10分、晚間8時10分發車載客，採各站停靠的全車自由座。

高鐵對號座次早已售罄，民眾在人工售票櫃檯及自動售票機排隊購票，排隊人龍綿延近百公尺，幾乎只見滿滿人頭。從事科技業李先生說，就算買到票，還要「挑戰」下一關，排隊卡位上車，再碰運氣搶座位，不然只能一路站回台北。

台鐵高雄站交通順暢，站長上官慧珠指出，由於初五春節收假，21日為年後開工、開學日，昨天下午漸漸湧現人潮，但大部分民眾計畫性買好車票，現場購票民眾不多，加上有高鐵分擔西部幹線運輸，初四總體運量估計逾3萬人次，這還不包含使用電子票證部分。

她表示，為紓解春運收假潮，台鐵19日也加開普悠瑪號，花蓮＝台北＝高雄5275次、高雄＝彰化5120次，另外20日為彰化＝花蓮5276次、彰化＝松山5118次。

(中國時報)