拚選舉 楊文科初四就開工

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣長選舉藍營人選傳4月才定奪，浮上檯面競爭的3人動作頻頻，農曆年期間賀年恭喜的訊息發給民眾祝福不間斷，甚至還有人提早開工，副縣長楊文科選在19日大年初四率領團隊在服務處拜拜祈福，選戰提前先跑一步。

副縣長楊文科預備參選新竹縣長，除了最早掛出看板，強打科技背景，也是國民黨最早宣布投入新竹縣長選戰的人選，但隨著立法委員林為洲、縣黨部主委陳見賢陸續就位，光是藍營內部初選就將掀起激烈競爭。

為了能在選戰中贏得選民目光，楊文科早早掛起了看板，讓民眾能逐漸熟悉這個平常「不太有聲音的副縣長」。近日楊文科也隨著縣長邱鏡淳公開行程亮相，例如大年初一就回到兩人的故鄉峨眉發放賀年紅包，爭取露臉機會。

因林為洲知名度高、陳見賢基層實力強大，楊文科選擇先跑先贏路線，除了最早掛看板、最早宣布投入參選，甚至搶在大年初四就上工，率領團隊在服務處拜拜祈福開工，還在供品寫上「高票當選」字樣，宣示意味濃厚。

楊文科競選團隊人員表示，其實整個農曆年間楊文科都在跑拜會行程，選在年初四開工純粹是「好日子、好時辰」，楊文科帶著全家人與服務團隊一起在服務處開工，提早開跑，也期許新竹縣大家平安喜樂。

目前民國黨主席徐欣瑩多為拜訪行程，林為洲則預計在年初六正式開工，被視為綠營可能人選的鄭朝方，除了在年初二陪同總統蔡英文到竹東惠昌宮發紅包之外，無公開行程。

(中國時報)

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