黃敏惠 蕭淑麗 過招搶票

2018年02月20日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市前市長黃敏惠把自製限量版小紅包放到頭上，佯裝是米老鼠，吸票也吸睛。（呂妍庭攝）

嘉義市議長蕭淑麗（右）自備小禮物，發送給現場的大小朋友，展現親和力。（呂妍庭攝）

隨著選舉逼近，嘉義市長選情也逐漸加溫。19日經國新城舉辦新春餐會，前市長黃敏惠和已脫黨的嘉市議長蕭淑麗雙姝同場比拚人氣，除短暫「交手」5秒鐘，2人幾乎相敬如冰，即使一度同桌和民眾各自致意寒暄，眼神也沒交會過。

不過，就在蕭淑麗喊出「給新人一次機會」後，黃敏惠輕輕一句「需要有經驗的人來承擔」，煙硝味立現。

昨天經國新城3個里舉辦聯合餐會，為搶攻眷村鐵票，藍營3選將都不缺席。前青輔會主委李允傑到場發名片，指自己過年行程滿檔，明顯感受到民眾熱情回應，讓他愈來愈有信心，還透露1個月前還覺得民調小輸為贏，但現在覺得自己很有可能贏，會持續衝刺。

黃敏惠1月底才宣布參選，選舉步調火速加溫，還製作限量小紅包發送。昨天黃敏惠一到場就受到民眾熱情歡迎，許多支持者對她再次參選寄予厚望，紛紛高喊加油、凍選。

就在黃敏惠跟民眾一一寒暄時，蕭淑麗隨後抵達，也受到英雄式歡迎，不少人爭相和她合影留念。

蕭淑麗上台致詞前，2人錯身並短暫握手，隨即各自轉身和民眾互動。蕭在台上除感謝大家的支持，也懇請市民給新人一個機會，讓嘉義翻轉有新氣象，展現旺盛企圖心。

事後，黃敏惠受訪表示，再次參選是困難的決定，「很多人都說我很有勇氣」，重申是不忍看到嘉市再向下沈淪才勇敢站出來，形容自己一切歸零，從基層發出；面對民調後可能出現三強相爭，黃敏惠笑說「最好不要3個人來選」，言下之意這是她最不樂見狀況。

(中國時報)