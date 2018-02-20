黃敏惠 蕭淑麗 過招搶票

前青輔會主委李允傑早早到場發名片，表示對自己的民調很有信心。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導
嘉義市前市長黃敏惠把自製限量版小紅包放到頭上，佯裝是米老鼠，吸票也吸睛。（呂妍庭攝）
嘉義市議長蕭淑麗（右）自備小禮物，發送給現場的大小朋友，展現親和力。（呂妍庭攝）

隨著選舉逼近，嘉義市長選情也逐漸加溫。19日經國新城舉辦新春餐會，前市長黃敏惠和已脫黨的嘉市議長蕭淑麗雙姝同場比拚人氣，除短暫「交手」5秒鐘，2人幾乎相敬如冰，即使一度同桌和民眾各自致意寒暄，眼神也沒交會過。

不過，就在蕭淑麗喊出「給新人一次機會」後，黃敏惠輕輕一句「需要有經驗的人來承擔」，煙硝味立現。

昨天經國新城3個里舉辦聯合餐會，為搶攻眷村鐵票，藍營3選將都不缺席。前青輔會主委李允傑到場發名片，指自己過年行程滿檔，明顯感受到民眾熱情回應，讓他愈來愈有信心，還透露1個月前還覺得民調小輸為贏，但現在覺得自己很有可能贏，會持續衝刺。

黃敏惠1月底才宣布參選，選舉步調火速加溫，還製作限量小紅包發送。昨天黃敏惠一到場就受到民眾熱情歡迎，許多支持者對她再次參選寄予厚望，紛紛高喊加油、凍選。

就在黃敏惠跟民眾一一寒暄時，蕭淑麗隨後抵達，也受到英雄式歡迎，不少人爭相和她合影留念。

蕭淑麗上台致詞前，2人錯身並短暫握手，隨即各自轉身和民眾互動。蕭在台上除感謝大家的支持，也懇請市民給新人一個機會，讓嘉義翻轉有新氣象，展現旺盛企圖心。

事後，黃敏惠受訪表示，再次參選是困難的決定，「很多人都說我很有勇氣」，重申是不忍看到嘉市再向下沈淪才勇敢站出來，形容自己一切歸零，從基層發出；面對民調後可能出現三強相爭，黃敏惠笑說「最好不要3個人來選」，言下之意這是她最不樂見狀況。

(中國時報)

屯藝、百貨人潮多 成打卡夯點 看完角頭 上演真實槍戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。