工頭遭綁棄屍 桃院判嫌無罪

2018年02月20日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

曾姓鐵工承包商去年8月手腳遭捆綁陳屍麻布袋內，林姓臨時工曾和死者發生口角，案發後不但買芳香劑除臭、更在5天內留下11張紙條，被依強盜殺人罪嫌起訴，但桃院法官認為曾男死因不明且缺乏直接證據，判林男無罪。

61歲曾姓鐵工在龜山一處民宅透天厝當二房東，分租給聘用的外籍移工和本國勞工，去年8月17日，因陣陣屍臭傳出，2名移工尋異味探查，才在防火巷內發現手腳遭綑綁、被裝入麻布袋內的曾男，屍身嚴重腐壞，死亡至少1周。

檢警調查發現，46歲林姓鐵工因吸毒、怠工、酬勞計算等問題，多次和曾姓包商發生口角，案發前還2度被趕出租屋處，陳屍現場的菸蒂驗出林男DNA，和移工一起發現異味來自麻布袋一點都不驚訝，還說願花4500元清運，事後更多次潑灑洗髮精水、點蚊香等方式掩蓋臭味，他並在曾男失蹤後5天內，連續在死者房內留下共11張紙條，欠債的他也在曾男失蹤日一次繳清手機欠款並復話，檢方依強盜殺人罪嫌起訴。

但桃院法官認為，屍袋、尼龍繩和死者指甲都沒驗出林男DNA，菸蒂只能證明他曾出入過倉庫，且每個人遇事反應不一，不能因他不驚訝就認定有犯案，且死者常外出工作，林留下字條並未悖於常理，加上曾男全身無外傷、法醫研判遭柔軟物掩鼻窒息而死也屬臆測，不能排除是因他本身就有糖尿病史、接連上班20小時而猝死。

桃園地院法官認為，全案都只是檢警臆測、誘導的間接證據，並無直接證據證明林男下手行凶，且林男矢口否認犯行，判決林男無罪，桃檢表示將收到判決書後再上訴。

(中國時報)