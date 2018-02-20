如果蔡英文能打鐵趁熱

2018年02月20日 04:10 中國時報 陳一新

美國國務院亞太助理國務卿提名人董雲裳16日表示，美國政策不承認台灣是主權獨立國家，不把中華民國國旗放在官網也是美國的政策。而美國太平洋司令哈里斯上將15日則在國會表示，「中國任何武統台灣的企圖都是不可被接受的」。約略同時，蔡總統15日藉著春節賀辭向對岸釋出善意，她在臉書影片說：「向對岸的朋友以及全世界其他地方的華人，說聲新年恭喜」。

這3人的談話耐人尋味，可由此窺見中美台關係的新訊息。尤其過去發言對台一向友好的董雲裳，此次何以發表對台不利的談話，而負責推動「印太戰略」的哈里斯卻扮黑臉對中國說重話？至於蔡總統又為何突然身段柔軟地對大陸表達善意呢？

在美國府會權力鬥爭日益嚴重之際，董雲裳必須一方面堅稱不接受中國在亞洲取代美國的企圖，威脅四鄰；一方面不讓國會對台的支持無限上綱到妨礙美中兩國的正常交往與可能合作。近1年來，美國會友台法案的內容不僅範圍愈來愈廣，且來勢洶洶，大有對行政部門下指導棋之勢。但美國總統掌管外交與國防政策的大權，自不甘受制於國會。

特別是從2017年底到2018年初《美國國家安全戰略》、《國防戰略綱要》、《美核武態勢》等一系列報告，皆將中國列為「競爭對手」，已讓大陸領導階層坐立不安，再加上國會友台法案，中、美兩國邦交瀕臨破裂邊緣。大陸國務委員楊潔篪8日銜命訪美與國務卿提勒森會談，主要目的就在嘗試化解中美矛盾。

為了表明行政部門希望國會適可而止的立場，也為了讓白宮與國務院繼續享有維持與中國正常交往的空間，將中華民國國旗從美官網下架應是手段之一。

至於即將出任美國駐澳大利亞大使並銜命推動「印太戰略」的哈里斯對中國的警告，顯然是針對中國駐美公使李克新的「美艦訪問高雄之時，就是武統台灣之日」而發的。他在眾議院軍委會作證時指出，美國必須持續協助台灣自我防禦，以展現美國的決心。美國對台安全承諾從他口中道來可說是擲地有聲。

在兩岸關係冰凍，M503航線讓台商歸鄉路受阻，花蓮震災雙方也未能攜手合作之後，蔡英文卻在農曆年節向「對岸的朋友」賀年，不免讓人懷疑似乎背後有美國的身影。

蔡英文在賀年影片中，以「中國大陸」取代「中國」的稱呼，算是一種善意，且農曆年最具有「兩岸都是中國人」的概念，她的賀年自然可以拉近兩岸的「心理距離」，和大陸領導人習近平提出的兩岸人民「心靈的契合」符合，也難怪大陸官媒「環球網」也改用「台灣地區領導人」取代「蔡當局」來稱呼蔡英文，「只因為今年除夕的蔡英文似乎不太一樣」，不過，最後環球網還是下了「善意留下，誠意待觀察」的註解。

綜觀而言，董雲裳對台講重話卻堅稱美國將信守「三報」及「一法」，哈里斯重話警告大陸不得武統並堅稱對台軍售，固然都是川普政府所主導的政策，其實台灣對大陸的政策也多少受制於美國。蔡英文若能打鐵趁熱，進一步宣示「兩岸都是中國人」的想法，甚至在適當時機提出「九二共識」類似的概念，不只可讓兩岸關係更上一層樓，更可同時讓美中台關係展開新的篇章。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)