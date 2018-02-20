今年看得到兩岸曙光嗎

2018年02月20日 04:10 中國時報 林祖嘉

兩年前，蔡英文總統上任，不願意接受「九二共識」，兩岸關係開始冷凍，先是陸委會與國台辦之間的官方管道完全中斷，接著海基會與海協會所謂的民間管道也完全停止，現在兩岸之間只剩下少數為處理一些日常事務而必需存在的管道，包括航空與觀光極少數與層級很低的溝通管道。雖然，蔡總統聲稱「將依據《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務」，但是大陸仍然不願意接受這種說法，使得兩岸關係持續惡化下去。

在兩岸關係惡化的情況下，我們看到大陸在外交上開始打壓台灣，我們先是被迫無法參加國際衛生大會（WHA）和國際民航組織（ICAO），然後又接著丟掉了2個邦交國，聖多美普林西比和巴拿馬，現在又傳出教廷可能隨時會與大陸建交。

在兩岸人員來往方面，先是陸客來台人數大量減少，從民國105年以來，幾乎每年減少1/3，最近甚至傳出，大陸在年後可能會全面禁止團客來台。不論此種說法是否正確，國人都已經感到大陸觀光客大幅減少的影響。不但如此，最近大陸軍機繞台飛行的次數不斷增加，而我們的國防部竟然說，為了減少這類消息對於國人的心理影響，決定未來不再公布相關消息，此種鴕鳥心態實在讓人無法接受。最近大陸又在未與台灣協商的情況下，直接宣布M503開通南往北飛的航線，同時也開啟W121、122與123三條連接M503的航線。政府在沒有溝通管道的情況下，以取消大陸來台春節包機的方式試圖處罰對岸，但是結果遭殃的卻是一些回不了家的台商。這些事件在在顯示，現階段兩岸關係呈現出逐漸惡化的情況。

農曆年前發生花蓮大地震，陸方詢問是否需要提供人員協助，我方拒絕，說人手足夠；但我們卻接受日方派人來台協助，府方說的理由是因為日方可以提供較佳的探測設備。這其中政治考量多於實質需求，大家都在做政治操作。其實我們政府大可以大大方方同時接受大陸與日本的協助，然後也可以藉此機會，同時改善與大陸和日本的關係，這麼好的機會，為什麼政府不會利用？

從蔡英文總統就任將近兩年的結果來看，大家應該都可以感受到兩岸關係的惡化，依據《遠見》剛公布的民調結果顯示，國人對於蔡總統處理兩岸關係的信心大幅滑落，有信心的比例從105年3月其上任前的38.4%下滑到26.4%，而沒有信心的比例則從48.5%大幅上升到65.0%。另一方面，小英政府上任以後，曾經說尊重九二共識的歷史事實，然後就不再提九二共識，當然更不承認九二共識的內容。但是這次民調顯示，支持九二共識的比例仍然達到47.2%，遠高於不支持的33.2%。這表示民眾認為維持現狀是很重要的，而九二共識仍然是維持現狀最好的基礎。

弔詭的是，在兩岸關係惡化的情況下，同一民調顯示，在願意赴海外工作的國人當中，願意去大陸工作的比例高達82.5%，其中39歲以下年輕人願意去的比例更是高達9成，創歷史新高。其理由很簡單，因為年輕人的意識形態較低，而且他們認為大陸發展的機會比台灣高，所以有機會他們就願意去嘗試。另外一個現象就是，在民進黨政府上台之後，國人支持獨立的比例從105年3月的27.5%下降到21.1%，而支持統一的人比例則由7.9%大幅上升到14.8%。而且此一趨勢是從2016年3月以來就呈現明顯的趨勢，幾次相關的調查都顯示類似的趨勢。為什麼在支持台灣獨立的民進黨政府執政下，會出現這種趨勢？值得吾人深思。

展望2018年，台灣將會面對各項的挑戰，包括中美貿易戰爭、《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）及其他國際大環境的改變，如何改善兩岸關係將是蔡政府的一項重大挑戰，因為其攸關國人福祉，相關部門應妥善因應。但是，以現在兩岸氛圍以及年底將面臨九合一選舉，民進黨選情大勢並不樂觀，為了維持其選舉的基本盤，蔡政府很有可能被迫重回深綠路線，從此一角度來看，今年兩岸關係似乎很難看到曙光。（作者為國立政治大學經濟系教授）

(中國時報)