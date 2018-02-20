2018年02月20日 04:10 中國時報 阮大正

近日美國給予「台獨」一個震撼。美國國務院亞太助卿提名人董雲裳表示，美國不承認台灣是個獨立國家。

這從國際政治現勢與真實狀況反映出美國的一中政策沒有變化，也是美國官方首次比較明確的解釋，顯示出台獨背後的隱憂和危機。

董雲裳日前在眾院外委會提名聽證會中闡述了美方對台的立場。董雲裳為職業外交官，中文流利，長期涉獵美台及美中關係，曾分駐台灣和北京，熟悉兩岸事務。對她明白的說法，台獨人士應認清事實，務實思考，不要再困在台灣等於中華民國的迷思裡，應當從換國名的遊戲中醒來。

世界各國與中國關係正常化時，均會載明4項條件：1、北京是唯一的合法政府；2、台灣問題是中國內部問題；3、互不干涉內政；4、加強經濟文化交流。國際公法上有幾種戰爭是被允許的，一是弭平內亂，另一是懲罰性戰爭，中國大陸對這些觀念並不糊塗。將來大陸如果對「台獨」動武，將對外宣稱這是內政問題。在聯合國憲章明確規定不干涉別國內政的原則下，美、日等國自然犯不著只為討好台灣而得罪中國大陸。

近來兩岸關係彷彿進入深水區，因民進黨《台獨黨綱》作梗，造成台灣的困境。中國大陸自李登輝高唱兩國論後，就多次在國際間一再重申台灣海峽屬於中國「內水」（1958年9月4日中華人民共和國政府關於領海的聲明），這項聲明補實大陸在適當時候所採取適當措施攻占台澎金馬的藉口。

以目前台灣的實力，已經無法對大陸軍力做出有效的軍事對抗，隨著時間消逝，實力平衡會越來越傾向中國大陸。大陸可以對台動武，可是她不打。因為軍事作戰中有一種行動叫「示威行動」，大陸只要宣布台灣海峽是作戰地區，任何飛機、船隻進入這個地區，就要對自己的安全負責。此種封鎖行為可避免引發國際法理上的爭議，並強調是行使主權。

從李登輝主政開始，台灣就進入政治掛帥時代，搞「去中國化」，走向台獨道路。在台獨建國已沒有市場的情況下，台獨人士已陷入混雜焦慮、灼心的情緒漩渦中。包括台獨在內，台灣因各種力量和意識形態的角逐，整個社會陷入混沌失序，到目前為止，蔡英文政府一直提不出可信的解決問題方案。在2018年的選舉中，一場巨大的變革已隱約醞釀中。

離了美國的扶持，一直打著「台獨」的夢想旗幟壯大的民進黨還玩得轉嗎？國人擔心的夢魘似乎越來越真實，台獨夢毫無實現的可能，但台獨的相關作為卻會引發兩岸及外交衝擊的惡果，而且後果可能是台灣無法承受的。在國際局勢下，民進黨不可能只擁抱唯一的「台獨」意識，只有進行路線修正，捨此之外，其他的選擇都無濟於事！（作者為資深媒體人）

(中國時報)