鄭文燦果真無人望其項背

2018年02月20日 04:10 中國時報 羅智強

前桃園縣長、國民黨立委吳志揚日前一席鄭文燦在桃園「無人望其項背」的發言，引來了很大的批評。

吳志揚的表達能力是有點問題，但我倒想幫吳志揚說句話，因為，一個把桃園搞到多項指標幾乎墊底的鄭文燦，他在宣傳與化粧能力上，確實「無人望其項背」。

首先，桃園人知道嗎？充當日本核災地區食品開放先鋒，全台灣最不遺餘力的縣市長就是鄭文燦。

去年11月日本NHK與《產經新聞》報導，千葉縣知事森田建作在台灣與鄭文燦會談後，透露鄭文燦將協助解禁日本核災地區食品。若該報導屬實，則鄭文燦為了討好日本，犯了大忌，日本核災地區食品解禁涉及國人健康問題，容得鄭文燦以地方首長身分私相授受？鄭文燦是不僅枉顧國人健康，還越權要超前中央政府解禁？

我原汁原味地引日本媒體報導，鄭文燦不敢要求日媒更正，竟然回頭斥責羅智強抹黑。如此外恭內倨的雙重標準，不要說國民黨難望其項背，蔡英文恐怕也自嘆弗如。

其次，桃園人知道嗎？桃園的違建火警頻頻，奪去人命無數的罪魁是誰？就是怠於拆除違建的鄭文燦。去年年底，我根據政府資訊，彙整去年1到9月的違建拆除數，新北市朱立倫拆除1萬9千件，桃園人猜猜鄭文燦拆了多少？答案是400件，拆除率是六都最後一名，拆除件數只有朱立倫的2％。

在拆除違建一事上，鄭文燦擺爛的能力，也是「無人望其項背」。

媚日出賣台灣人民健康、在違建拆除上擺爛外，鄭文燦有一件事倒是很認真，那就是剪綵。去年9月我統計了六都首長的剪綵次數，赫然發現，鄭文燦上任後到統計日截止共剪綵313次，是六都之冠，而原來被網友嘲笑是剪綵王的朱立倫只有172次，僅鄭文燦一半多。我把「每一條」鄭文燦剪綵的紀錄，都清清楚楚地公布在網路上，鄭文燦指不出我哪一個紀錄是錯的、假的，還可以理直氣壯地回批我抹黑，強調鄭文燦其實不愛剪綵。但有趣的是，在鄭文燦發言人回批的那一天，桃園市府公布的鄭文燦行程就有3場剪綵。

這種睜眼說瞎話、用力自打耳光的能力，鄭文燦也一樣是「無人望其項背」。

核食王、違建王、剪綵王，以上還是我用業餘時間找出的3項鄭文燦「無人望其項背」的「璀燦」三冠王紀錄，真要細心查考的話，還怕鄭文燦不現形？

所以，我想說的是，我也批評過林佳龍、賴清德和陳菊等幾位民進黨執政的首長，但鄭文燦是裡面回應最不誠實、最會推諉的首長。

這麼一個說謊無人望其項背的首長，國民黨何需懼戰？

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)