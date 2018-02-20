2018年02月20日 04:10 中國時報 劉邦繡

法務部長邱太三於大年初三開車在台中追撞計程車，警方到場處理，邱部長配合警方實施酒測，沒有揭露自己的身分，消息曝光後，在網路上引發高度正面好評。為什麼這本來就是應該的，也不是一件值得誇耀的事，竟然是今年農曆春節尾聲的正向新聞事件呢？這就值得探討一下社會群眾心聲與法律現實的糾葛了。

我們要承認政治人物跟一般人是不同的，一般人做了正常的事，沒人會在乎，做了不正常的事，也不一定上新聞。但政治人物做了正常的事，會起帶頭作用；做了不正常的事，會丟官甚至坐牢；政治人物講了幹話，民眾會起而攻之。例如之前客委會主委嚴厲質疑警察對他的盤查、行政院賴院長說少領薪水是做功德，都難以獲得民眾認同。

但賴清德救人、馬英九排隊等這些不過是大家生活的「正常」事，只因為政治人物做了，就會受到關注，原因無他，因為台灣社會中充滿了大大小小不正常的事，充滿了特權文化，我們需要政治人物帶頭做一點老百姓生活中正常的事，尤其是當面對有著國家高權統治標誌的警察與司法對待時。

邱部長春節駕車肇事後配合警方酒測這事，警方是依法行政，此點毫無疑義，肇事現場邱部長也直向被害人致歉，表示賠償車損誠意，邱部長既沒有馬上抬出部長官銜，也沒用特權耍官威，新聞媒體得知這消息，一致正向看待此事，這就是老百姓肯定了邱部長交通肇事後坦然面對，這樣的政治人物「態度」讓民眾感受到「官與民同在」，而不是高高在上，處於雲端。

位居高官，一般對於保護自身的權益會比普通民眾更懂，但當政治人物不分青紅皂白質疑官方的執法，甚至刁難，或秋後算帳地對待維持社會秩序的警方、檢察或司法的執法，民眾應該予以譴責。這些耍官位、用特權的政治人物，不論是官員或民代，以及司法機關的院檢對法律解讀的雲端思維，都是一點一滴地使法治無法合法合度的有效執行，戕害政府嚴正執法的形象，最終是正常執法都變不正常了。

這次邱部長正常面對國家警察執法的態度，值得百姓們給他按個讚！（作者為新北地檢署檢察官）

(中國時報)