2018年02月20日 04:10 中國時報 胡孟瑀

國民黨還在秀下限？年底九合一初選提名烽火硝煙，六都頻傳黨國老屁股對提名辦法上下其手，封殺年輕人參政的戲碼，其中最滑稽的當屬桃園市議員初選作業。以蘆竹、龜山兩區為例，20年來皆是坐二望三的選舉盤勢，提3席是慣例，哪怕上屆選舉「大連艦隊」沉船影響北三都，國民黨也未有限縮提名、未戰先敗之舉。

當下，執政黨治國無能、蔡英文民調直落，全民「依依東望」著給民進黨一個教訓之時，國民黨在前述兩選區只提名現任議員，蘆竹區甚至僅提1席次，名曰避免票源分散，實則力阻新血投入選戰，保障了既得利益分子得以「躺著選」就連任，與「年輕化」的提名策略背道而馳，顯無「重返執政」的進取之心！選戰尚未開打就先棄城繳械，投降主義氛圍橫行，手握提名大權的黨部委員會、現任議員們沉溺於「此間樂、不思蜀」的小日子，心態堪比三國那位「扶不起的阿斗」！

但這些老屁股們恐未想到的是，國民黨保守的提名策略將徹底跟40歲以下的年輕選民說再見，也等同於讓出地盤向第三勢力小黨招手，引「清兵入關」任其木馬屠城、侵門踏戶而未自知。

可預期，面對這些國民黨棄守的無主之地，第三勢力絕不會袖手旁觀。國會第三大政黨─時代力量在立院手握5席立委，各個皆是話題人物、吸票機，在每年數千萬政黨補助款的資源加持下，屆時在桃園擴大提名並不會令人意外；而國民黨棄守最徹底的蘆竹，與綠黨長期深耕的中壢僅一橋之隔，地利之便顯而易見；而社民黨台獨色彩稍淡，在眷村眾多的龜山也尚有可為之處。

除了上述以「爭取席次」為目標的小黨外，在「邊緣化國民黨」的戰略脈絡下，不意外地將出現許多側翼小黨，在國民黨棄守的選區，以狙殺國民黨候選人為職志，擔當「突擊隊」的角色，充分發揮實質側翼的功能，扮演「成事尚不足、敗事仍有餘」的攪局者以圖干擾選戰。

「在投降的白旗下手拉手、腐臭的同溫層心連心」！國民黨的既得利益分子讓「團結」成為髒話，令「重返執政」淪作笑話，這個黨正在扮演自己的掘墓人，那麼，第三勢力也只能成全，選區議員「提好提滿」，為這個百年老店送終吧。

（作者為台灣青年勞動九五聯盟監事）

(中國時報)