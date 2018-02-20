社論－小英還記得《國家為什麼會失敗》嗎

2018年02月20日 04:10 中國時報 主筆室

春節假期已近尾聲，社會又將恢復正常作息，然而回顧年假期間的媒體報導，不是蔡英文總統下鄉發紅包的戒備越來越森嚴，就是寺廟又抽到國運下下籤，社會人心浮動，疑慮與不確定感高張，讓人對新的一年難以抱持希望。

開春後，蔡總統即將面對一連串從國政到選舉的重大挑戰，責任與壓力絕對沉重，這時候更應回頭反思自己剛當選時，曾經認真看過的一些書、思考過的一些問題，提醒不忘初衷，從中重拾治國智慧。

蔡英文在前年初剛當選、尚未正式就任前，她的未來「執政心法」即已深受各界關注，當時的前金管會主委施俊吉大力推薦《國家為什麼會失敗》一書，獲得蔡英文青睞並認真研讀，上行下效，民進黨幕僚紛紛狠K，此事當時亦被媒體廣泛報導。這本書提出了一個獨特觀點：榨取vs.廣納，解釋現今世界為什麼有些國家繁榮？有些國家衰敗？

藉由對世界史的全盤認識，該書作者提出一個核心概念：經濟長久繁榮的關鍵在於政治！國家要持續繁榮，必須是廣納式的經濟制度，配上廣納式的政治制度。書中闡釋，社會若能將經濟的機會與利益開放給更多人分享，致力於保護個人權益，並且在政治上廣泛分配權力，建立制衡並鼓勵多元思想，這種廣納型制度就會讓國家邁向繁榮富裕。反之，經濟利益與政治權力若只由少數特權菁英把持，作者稱為榨取型制度，則國家必然走向衰敗，即使短期之內出現經濟成長，也必定無法持續。

這是蔡英文在即將就任總統前曾經研讀的一本書，相信她在閱讀時，必然也是深具理想、極有所感的；如今重現書中論述，對照民進黨政府近兩年來各種反其道而行的荒謬表現，卻充滿反諷，儼然形成「綠色新威權主義」。從修法擴大官派職務得以任用更多自己人；對人民團體的財產扣上附隨組織的帽子就直接充公；用《黨產條例》與《促進轉型正義條例》追殺裂解國民黨，到提名公然踐踏司法、恐嚇法官的陳師孟為監委；強調唯我獨尊的「台灣價值」、「鞏固本土政權」；不斷挑起兩岸對抗仇恨，凡此種種，完全與廣納多元、公平分享的強國理念背道而馳！

說穿了，民進黨還是不脫「馬上打天下」的草莽性格，即使拿下政權，想的還是如何贏了再贏，因此把滅絕國民黨當成主要戰略，以前瞻計畫預算綁樁、全面控制社團與媒體為戰術配合，這一切全是為了永久執政，卻偏離了好好建設國家、造福所有國民的方向，這才應該是從政者真正的目的與抱負。

事實上，在民進黨最常批判的國民黨威權統治時代，蔣經國總統即常透過國建會廣納海外學人的異議建言，每年蔚為朝野盛事、社會焦點，並陸續成為其後政經改革的動力。即使國民黨當時一黨獨大、黨政軍特一把抓，仍設有專職的政策會主管負責與黨外團體溝通，即使到了李登輝時代也有國是會議召集朝野共謀改革。陳水扁後朝野開始惡鬥，但馬英九未曾斷念朝野溝通，只是民進黨拒絕接受，但行政部門決策過程依然博採周諮。如今官箴大變，為了揣摩上意，貫徹君命，現在包括國發會、經濟部、財政部等三大經濟政策部會，原本定期邀集跨黨派學者、廣諏社會公議的諮詢委員會議，竟然都已停開，撫今追昔，難道還看不出治亂興衰之別嗎？

另一方面，台灣向來以美國政治為標竿，從總統制到單一選制，我們事事都要學美國，如今當美國民主出現災難或「變種」時，正是反思「以美為尊」的好時機。

總統制舉世只有美國行得通，基本上也是因為過去美國政黨競爭並未壁壘分明，等到政黨對立趨烈，總統制就遇到大問題了；而台灣的總統不必向國會負責，且選制又是票票等值、贏者全拿，一旦取得完全執政，幾乎可以為所欲為。

民進黨兩年前取得政權，再次政黨輪替成功，在選擇「廣納」許多盟友上，包括台北市長選戰與柯文哲，以及立委選舉與時代力量的合作，可說發揮了極大的選戰謀略效能。而儘管台灣的政治制度風險大，但蔡英文溫和理性的個性與風格也曾經被賦予期待，儘管現在她的領導風格未盡理想，但她會將國家帶往繁榮或衰敗之路，仍有兩年的時間足以努力改正。

(中國時報)