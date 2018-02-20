2018年02月20日 04:10 中國時報 主筆室

台灣俗話說「魈貪鑽雞籠」，指的應該是那些貪圖人家幾天免費出國旅遊的招待，就幫人家從國外把毒品帶回台灣的那些人。最近這一陣子，有好幾個台灣人回國入境時，被查獲夾帶毒品闖關。其中一名姓洪的女子，接受毒梟招待到馬來西亞旅遊了幾天，回國通過高雄機場海關時，被航警查獲她的鞋子裡夾藏1公斤多的K他命。結果她被移送法院羈押，只能在看守所裡過年。

如果說全台灣要挑最笨的人，當屬那些因小利而幫毒梟運送毒品的人。說這些人笨，是因為整個毒品犯罪體系當中，幫人夾帶毒品入境是最容易被抓，也是刑罰最重的部分。毒梟自己不願擔負這個高風險，就花點小錢買通最笨的人去幫忙他們承擔這個最大風險。

我們國家現行的《毒品危害防制條例》對於吸毒、持有毒品、單純轉手小量毒品的行為處罰不重，但對於運輸毒品的行為罰責訂得相當嚴厲，和製毒、販毒同在一個處罰等級。

以第三級毒品K他命來說，持有小量K他命或吸食的行為，只處罰1萬元以上、5萬元以下的罰鍰，但幫人家運輸毒品就不同了。很多人可能有誤解，以為製造毒品、賣毒品給人家，才是害人不淺，犯了重罪。但實際上，幫人夾帶毒品入境就是運輸毒品的行為。這樣的夾帶行為和毒梟製造、販賣的行為一樣，都可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣700萬元以下罰金。

一趟東南亞旅遊，自己花錢也不過1、2萬塊錢，就算是毒梟再給個10萬當酬金，這和被抓以後得面對7年以上徒刑，外加併科700萬元以下罰金一比，當然非常不划算。再怎麼笨，也不能幹這種傻事。

保護自己．遠離毒品

(中國時報)