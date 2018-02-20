2018年02月20日 04:10 中國時報 高源流

前總統馬英九春節期間到處拜廟祈福。他所祈求的國運是不是就能昌隆，尚不可知，但他祈來的人氣確實旺到不行。看著馬英九這麼旺的人氣，我們不由得就想起葉佳修作曲的這首歌：〈思念總在分手後〉。

人總是在失去後，才懂得珍惜；最深的思念 總是在離別後。尤其是，離別或失去之後，遇到的新人、新事或新物，都不如舊人、舊事或舊物，那麼這分思念或珍惜之情更是既深且切。

在生活上，台灣有太多的人虛情假意。一棟荒廢多年、淹沒於蔓草堆中的老宅，平時沒有人眷顧，也少有人上門賞舊，有那麼一天，突然老宅的主人嫌它妨害觀瞻，要把它給拆了重建，就會有一大票人冒出來講文言文，既吟詩又作詞的，讚嘆老宅之美。這陣懷舊風吹小了，辦個紀念會也就罷了，思古風若是吹大了，就會有人到處陳情，要求老宅不能拆，應該復舊和保留。

台北的一家老日本料理、南部一家排骨飯店家，經營了幾十年之後，分別因為不同的理由決定結束營業。很多人湧入網路傳媒，談他們小時候對這些店的記憶，說他們以前如何在這些店裡頭吃中餐，突然間大家都懷念起這些店家的種種。

這些人有沒有想過，這些老店家為什麼決定關門。是生意變差了？還是有消費者投訴，說這些老店裝潢老舊，跟不上時代？這些人有沒有反思過，這幾十年來自己曾去消費過幾次？為什麼都必須等到這些店決定熄燈了，才感嘆那些無濟於事的思古幽情？

台灣的政治更是如此。馬英九當總統的時候，很多人罵他並不稀奇，就連國民黨內的人也罵他，就比較特殊。大家應該還記憶猶新，馬英九臨卸下總統職務前，有不少國民黨的參選人還深怕和馬英九合照，擔心跟馬英九站近了會不利選情。

可是這個春節，馬英九突然人氣大旺。他上市場買年貨，人人搶著和他合照，向他要春聯，還有女攤販暗襲他一個親吻。到各地廟宇參拜祈福，人群也把他圍得寸步難行，搶著跟他拍照的一長串。有人這麼說：「比較過後才知道馬總統有多好了」。

沒錯，好壞之間，只在有了比較才能分辨。過去，馬英九當總統時，和對岸維持良好溝通和交流，讓台灣百業興旺，尤其是旅遊業，飯店一家一家開，遊覽車幾十台、幾百台買，台灣名產店也愈開愈大。但是，很多人罵馬英九賣台傾中，說台灣這些繁榮只是假象。

好吧！換民進黨的蔡英文上台，和對岸關係搞僵了，幾十家飯店尋求買主，遊覽車也殺價賣出，名產店門可羅雀。弄到蔡英文的政府還得拿錢補貼外國遊客來台灣遊覽，搞旅遊興旺的假象，這麼差的情景，自然讓人不得不想念起馬英九那個時代。

離別，才知失去的疼。恨過，方知愛錯人的痛。馬英九當總統時，決定取消退休公教人員年終慰問金，全台灣一大票公教人員把馬英九罵到臭頭，還有不少公教人員發誓，他們全家絕對不可能在總統選舉時票投國民黨。如今，馬英九任滿下台，國民黨在選舉中失去政權，換民進黨上台主政，而且是掌控了立法院的全面執政。這個在一大票公教人員投票支持下的民進黨政府，大砍了軍公教退休年金。

失去，才懷念過去擁有過的。有了現在蔡英文總統的所作所為，馬英九這個春節才會有這麼旺的人氣。就這個道理。

(中國時報)