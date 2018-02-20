中梵建交絆腳石搬開了

2018年02月20日 04:10 中國時報 李正修

教廷與中國大陸欲建立邦交關係的傳聞近年從未間斷，彼此為了各自的宗教或政治利益相互拉扯多年，讓無力插手阻止的中華民國在旁憂心忡忡，深怕成為國際政治角力的犧牲品。

據義大利媒體最新報導，教廷與北京當局已對最棘手的主教任命問題達成協議，亦已獲得教宗方濟各同意，最快3月即可簽署協議。教廷官員並指出，中梵雖未觸及建立邦交事宜，但合理推論「這是遲早的事」。

中梵以往就為了主教任命問題而爭執不斷，教廷過去堅持這是教宗的專屬權威，然而，中方認為這是屬內政問題的宗教事務，導致大陸天主教系統分裂為只遵循教廷教義的地下教會及服從中共領導的「愛國教會」，而前者人數遠多於後者。教宗方濟各會如此急於與中方達成協議的目的，可能是為了照顧長期遭迫害的地下教會信徒及挽救天主教信眾人數，才不得不與北京妥協。至於未來是否真能讓廣大教徒免受大陸打壓，恐怕連教廷都不敢百分百保證。

方濟各是首位出身耶穌會的教宗，這也是最早進入中國傳教的基督教組織。方濟各的前任本篤十六世放棄過往教廷對主教任命權的堅持，在2011年與越南執政黨達成類似默契，並由教廷駐新加坡大使兼任駐越南代表，雖仍未完成建交，但已成為梵蒂岡與共產國家交手的談判模式。

此外，該則報導也指出，為了處理與中華民國的邦交，教廷可能將我國駐教廷大使館移到馬爾他騎士團，或成立與教廷對口的「文化機構」。

雖然我外交部19日表示，梵陸對話協商現今僅及於教務議題，不涉及政治層面。但我方能否保得住我國在歐洲唯一的邦交國，恐怕面臨嚴苛挑戰。

衡諸國際政治及兩岸冷和局勢，蔡政府實在沒有任何力量或理由足以說服陸方暫緩與教廷的接觸。就如外媒報導，倘若教宗及教廷國務卿皆明確同意中梵簽署主教協議的話，美方不會表態反對。

在當前兩岸主政者缺乏互信的基礎下，大陸領導人習近平對提升中梵關係除了國際戰略布局考量外，並無兩岸關係的顧忌，更何況與教廷建立正式外交關係，亦有拉近與拉美各國距離的意涵，對提升中國國際地位有高度意義。

這正是蔡政府必須擔心的後續發展。由於我國大多數邦交國位在中南美洲，多屬天主教國家，若教廷與大陸簽署主教任命協議，甚至論及建交，勢必對中華民國的國際地位及外交空間造成無法彌補的傷害。

很明顯，大陸在中梵談判過程中占居上風。陸方與梵蒂岡建交的目的可能是為了打擊蔡政府，卻可能波及兩岸關係及台灣民眾對習近平的觀感，這是蔡政府將兩岸互動及對外關係分開處理的必然趨勢，但國人卻必須承擔民進黨一意孤行的惡果。之前民進黨立委自稱組團去梵蒂岡挽救邦交一事，現在看來只不過是一則國際笑話而已。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)