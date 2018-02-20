補強921前危老高樓 靠誘因

2018年02月20日 04:10 中國時報 蘇南

花蓮震災後，內政部表示，將對921地震前興建的私有供公眾使用的高層建築，及非單一所有權的私有大樓都進行耐震快篩及修法要求補強。混凝土建築一般約有55至60年的使用壽命。民國63年前國內尚無耐震觀念，其後修正的建築技術規則始有地震力規定，之後多次修正，要求更趨嚴格。

由於耐震法規與時俱進，早期建物無法滿足現行標準。尤以86年前興建的建築約有40%以上不符合現行法規，特別是12層樓以上、開放空間、土壤液化、斷層附近等建物。

結構安檢若全由政府來做，非國家財政所能負擔；若強制規定人民做，涉及人民財產權及居住權，本應以法律訂之，但修法耗時較長，內政部計畫將修訂《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》，強制921前領得建照的樓地板面積超過1000平方公尺，產權屬同一人的私有公眾建築都需耐震評估，應可搶得時效。

國內建物究竟能承受幾級地震？若無偷工減料與裝修破壞結構，一般約能承受5至6級之地震，但921前興建的房屋耐震僅達4級。前內政部長李鴻源說，台北若發生規模6.0級地震恐將倒4千棟，7.3級恐將倒3.5萬棟。上月17日下午兩點，北投就發生5.7級地震。

前台北市副市長歐晉德也警告，台北違章加蓋逾9成5，普遍超載。柯文哲市長說真正有問題的建物是921前興建的。顯示中央和地方首長都了解台北建物隱藏的危機，民眾豈能沒有建物安全的意識？

國家地震研究中心辦理學校建築耐震評估、補強規畫設計及監造審查已有成效。對於危老高層建議得採用加裝避震器（阻尼器）或制震壁，施工期較短且對使用空間及採光影響較小。補強費用約每平方公尺2500～4000元，得洽結構、土木技師或建築師協助，需專業簽證但通常不必申請建照。

《都市危險及老舊建築物加速重建條例》去年5月立法施行，規定主管機關得補助結構安全性能評估費用，重建時得核給適度容積獎勵。但民眾擔心評估後，若住戶不願意分擔經費補強，將成登記有案的不安全建物而影響房價。建議政府應提供更多誘因，住戶可透過公寓大廈管理委員會討論，發揮創意，辦理危老高樓的結構補強。

（作者為國立雲林科技大學營建系教授）

(中國時報)