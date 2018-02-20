最大危機，危機感不夠

2018年02月20日 04:10 中國時報 李家同

很坦白地講，我們的野心是不夠的，以南韓為例，南韓電子工業界一直想要打倒日本的電子工業，也就是因為他們有這種野心，他們在很多產品上的確至少可以和日本的產品平起平坐。而我們國家卻沒有這種野心，我們有很多廠商如果能夠和日本大公司合作，就已非常滿意了。

為什麼我們的野心不足呢？我認為我們國人危機感不足。

回想我作為大學生的時候，我雖然念的是電機系，但我們當時國內幾乎沒有任何的電機公司，所以我們都戰戰兢兢地用功念書，因為我們知道，如果書未念好，一定沒有什麼前途的。當時國內沒有研究所，因此我們都想到外國去深造，看上去當年的大學生都很有野心，其實我們當時有相當嚴重的危機感。

中國大陸在建國之初，相當依靠蘇聯的支持，中國的空軍飛機都要向蘇聯購買，他們一定很快就知道這種依靠其實是不可靠的，因此他們要自己發展自己的國防科技。冷戰期間，西方國家對中國全面禁運，連普通的電腦都不肯賣給他們，這種危機感卻使中國野心勃勃地要自製原子彈、導彈、潛水艇等。

而我們呢？我們從未遭遇到什麼禁運，我們過去有中美協防協定，有第七艦隊在此，何必擔心。再加上大陸一直在搞文革，我們因此也就沒有什麼危機感了。

大陸文革過去了，他們的情形完全改變了。我們向外國購買高速鐵路的技術，他們卻已能自己造高速鐵路；我們必須向外國購買高級的通訊設備，大陸的華為已經是世界級的通訊設備公司。

照說，我們該有嚴重的危機感了，但事實正好相反，我們的工業界發現大陸經濟的改善，使我們的產品更有銷路，因此我們國家沒有因為大陸在工業上的進步而非常緊張。

可喜的是，我們也有一些科技公司感覺到了外來環境變化所帶來的壓力。我認識一家電子公司，他們的產品銷售得相當不錯，但是他們在幾年前開始研發精密馬達，經過幾年來的苦工，他們已很有成就了。大家都稱讚這家公司的野心，但公司的主持人卻說他們的野心來自危機感。

我們一般老百姓是不可能知道華為、展頻這些公司的存在的，恐怕台灣也只有極少的人知道三星公司究竟是在半導體的哪些技術相當傑出，所以要叫一般老百姓有危機感是不可能的。

希望我國的媒體能很客觀而且精準地報導鄰國在工業技術上的進步，使全國人民都了解我們國家正面臨嚴峻的挑戰。我們一定要有危機感，我們可以過安定的日子，但絕不能過安逸的日子。如果我們沒有危機感，我們就不可能有野心，我們的工業技術就不能大幅度提升，我們的經濟就會停滯不進步。

因此我認為：我們最大的危機是沒有危機感。（作者為國立清華大學榮譽教授）

(中國時報)