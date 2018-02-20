最大危機，危機感不夠

友善列印
中國時報
李家同

很坦白地講，我們的野心是不夠的，以南韓為例，南韓電子工業界一直想要打倒日本的電子工業，也就是因為他們有這種野心，他們在很多產品上的確至少可以和日本的產品平起平坐。而我們國家卻沒有這種野心，我們有很多廠商如果能夠和日本大公司合作，就已非常滿意了。

為什麼我們的野心不足呢？我認為我們國人危機感不足。

回想我作為大學生的時候，我雖然念的是電機系，但我們當時國內幾乎沒有任何的電機公司，所以我們都戰戰兢兢地用功念書，因為我們知道，如果書未念好，一定沒有什麼前途的。當時國內沒有研究所，因此我們都想到外國去深造，看上去當年的大學生都很有野心，其實我們當時有相當嚴重的危機感。

中國大陸在建國之初，相當依靠蘇聯的支持，中國的空軍飛機都要向蘇聯購買，他們一定很快就知道這種依靠其實是不可靠的，因此他們要自己發展自己的國防科技。冷戰期間，西方國家對中國全面禁運，連普通的電腦都不肯賣給他們，這種危機感卻使中國野心勃勃地要自製原子彈、導彈、潛水艇等。

而我們呢？我們從未遭遇到什麼禁運，我們過去有中美協防協定，有第七艦隊在此，何必擔心。再加上大陸一直在搞文革，我們因此也就沒有什麼危機感了。

大陸文革過去了，他們的情形完全改變了。我們向外國購買高速鐵路的技術，他們卻已能自己造高速鐵路；我們必須向外國購買高級的通訊設備，大陸的華為已經是世界級的通訊設備公司。

照說，我們該有嚴重的危機感了，但事實正好相反，我們的工業界發現大陸經濟的改善，使我們的產品更有銷路，因此我們國家沒有因為大陸在工業上的進步而非常緊張。

可喜的是，我們也有一些科技公司感覺到了外來環境變化所帶來的壓力。我認識一家電子公司，他們的產品銷售得相當不錯，但是他們在幾年前開始研發精密馬達，經過幾年來的苦工，他們已很有成就了。大家都稱讚這家公司的野心，但公司的主持人卻說他們的野心來自危機感。

我們一般老百姓是不可能知道華為、展頻這些公司的存在的，恐怕台灣也只有極少的人知道三星公司究竟是在半導體的哪些技術相當傑出，所以要叫一般老百姓有危機感是不可能的。

希望我國的媒體能很客觀而且精準地報導鄰國在工業技術上的進步，使全國人民都了解我們國家正面臨嚴峻的挑戰。我們一定要有危機感，我們可以過安定的日子，但絕不能過安逸的日子。如果我們沒有危機感，我們就不可能有野心，我們的工業技術就不能大幅度提升，我們的經濟就會停滯不進步。

因此我認為：我們最大的危機是沒有危機感。（作者為國立清華大學榮譽教授）

(中國時報)

補強921前危老高樓 靠誘因

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。